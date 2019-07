Več je nesreč in težje so posledice

Na Gorenjskem se je letos zgodilo za šest odstotkov več prometnih nesreč kot lani. Najbolj črna sta bila petek in ponedeljek, kar potrjuje tudi včerajšnja statistika, ko so se v prometnih nesrečah poškodovali trije kolesarji in dva motorista.

Gorenjski policisti so samo včeraj obravnavali štiri prometne nesreče, v katerih so bili udeleženi motoristi in kolesarji. V Dorfarjah je mopedist pri vključevanju na cesto z dvorišča zapeljal pred osebni avtomobil in povzročil nesrečo, v Kropi je motorist zaradi neprilagojene hitrosti trčil v odbojno ograjo, v Tržiču sta po divjanju na makadamski cesti z Bistriške planine padla dva kolesarja, na Bledu pa je padla še kolesarka. Kot so sporočili s PU Kranj, so se vsi telesno poškodovali.

Udeleženci se bodo morali bolj zavedati svoje vloge v prometu in tudi osebne odgovornosti za posledice. Običajno ni kriva cesta. Nesreče povzročajo predvsem nepravilnosti in malomarnost voznikov ter pretiravanja, torej zaradi vsega tistega, kar je v domeni voznika in na kar se lahko vpliva z več pozornosti, zbranosti in previdnosti. Zato pazite in prispevajte svoj delež k večji varnosti na cestah. —PU Kranj

Sicer pa so gorenjski policisti letos obravnavali že 990 prometnih nesreč, kar je šest odstotkov več kot lani. Sedem udeležencev je umrlo (lani pet), 52 oseb (lani 47) se je huje telesno poškodovalo, 250 (lani 223) pa lažje. Kot pojasnjuje tiskovni predstavnik gorenjskih policistov Bojan Kos, so najpogostejši vzroki za nesreče nepravilni premik z vozilom (zaradi omenjenega vzroka so se letos zgodile 303 prometne nesreče), neprilagojena hitrost (146 nesreč), nepravilna stran in smer vožnje (164 nesreč) ter izsiljevanje prednosti (121 prometnih nesreč). Največ nesreč se je zgodilo v petek (163 nesreč) in v ponedeljek (161 nesreč) ter v četrtek (149 nesreč). Kar se časa tiče, pa se je največ nesreč zgodilo med 13. in 18. uro (400 nesreč), ter dopoldan, med 9. in 12. uro (250 nesreč). V tem času se je namreč zgodilo kar 65 odstotkov vseh prometnih nesreč. "59 povzročiteljev prometnih nesreč je bilo pod vplivom alkohola. Povprečna stopnja alkohola pri alkoholiziranih povzročiteljih nesreč se je zmanjšala za 0,2 promila in znaša 1,33 promila alkohola. Na letošnji nevarni poletni lestvici najbolj pijanih voznikov je najvišje voznik z 1,83 mg/l alkohola (okoli 3,85 promila). Sledijo mu povzročitelj prometne nesreče na avtocesti v Radovljici z 1,50 mg/l (okoli 3,15 promila), voznik z 1,49 mg/l; kolesar z 1,48 mg/l in voznik z 1,44 mg/l alkohola (okoli tri promile alkohola)," je pojasnil Kos.

(fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock