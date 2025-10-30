Svetli način
Črna kronika

Nakazal denar, a peletov ni prejel

Nova Gorica, 30. 10. 2025 15.27 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L.
Novogoriški policisti obravnavajo nov primer spletne goljufije. Oškodovanec je prek spleta naročil in nato še plačal lesene pelete. Nekaj dni po naročilu se mu prodajalec ni več javil. Oškodovan je bil za več kot 570 evrov.

Peleti
Peleti FOTO: Shutterstock

Oškodovanec je sredi meseca prek spletne strani, ki se je kasneje izkazala za lažno, naročil dve paleti lesenih peletov za ogrevanje. "Ob oddaji naročila je nato oškodovanec na svojo e-pošto prejel potrdilo o naročilu ter podatke o bančnem računu, na katerega je opravil transakcijo za plačilo naročila. Ko je čez nekaj dni skušal vzpostaviti stik s spletno prodajalno v zvezi z njegovim naročilom, je ugotovil, da je bil žrtev spletne goljufije," so sporočili iz novogoriške policijske uprave. 

Okoliščine spletne prevare Policija še preiskuje, doslej so ugotovili, da je neznani storilec z lažnim prikazovanjem spletne strani v zmoto spravil oškodovanca. 

Lažne spletne trgovine, prevare pri spletnem nakupovanju

Spletne ponudbe so pogosto dober nakup, vendar pazite na prevare. Če je le mogoče, uporabljajte domače spletne trgovine: lažje boste rešili morebitne težave. Izdelek, ki ga kupujete, temeljito preučite. Uporabljajte kreditne kartice – tako imate več možnosti za povračilo denarja. Internet je postal neznansko privlačen za spletne kriminalce. Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragocene finančne informacije. Spletni kriminalci so tudi čedalje bolj inovativni in vse težje jih je odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge. Ob morebitnem oškodovanju občanom svetujemo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, številke IP), se za prijavo čim prej obrnejo na najbližjo policijsko enoto in oškodovanje prijavijo oliciji. Prav tako naj o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo tudi svojo banko, svetujejo na Policijski upravi Nova Gorica. 

