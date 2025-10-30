Nakazal denar, a peletov ni prejel

Oškodovanec je sredi meseca prek spletne strani, ki se je kasneje izkazala za lažno, naročil dve paleti lesenih peletov za ogrevanje. "Ob oddaji naročila je nato oškodovanec na svojo e-pošto prejel potrdilo o naročilu ter podatke o bančnem računu, na katerega je opravil transakcijo za plačilo naročila. Ko je čez nekaj dni skušal vzpostaviti stik s spletno prodajalno v zvezi z njegovim naročilom, je ugotovil, da je bil žrtev spletne goljufije," so sporočili iz novogoriške policijske uprave.

Okoliščine spletne prevare Policija še preiskuje, doslej so ugotovili, da je neznani storilec z lažnim prikazovanjem spletne strani v zmoto spravil oškodovanca.