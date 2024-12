Nakazali več tisoč evrov, a ostali brez elektronskih naprav

Po sedaj zbranih podatkih je neznani storilec v obdobju zadnjih nekaj tednov eno od gospodarskih družb z lažnim prikazovanjem spravil v zmoto. Preko plačilne platforme PayPal so na račun ene od tujih bank nakazali več tisoč evrov in opravili nakup večjega števila elektronskih naprav.

Kljub plačilu gospodarska družba omenjenih izdelkov ni prejela. Izkazalo se je, da neznani storilec, ki se je v predhodni komunikaciji izkazoval kot uslužbenec oz. prodajalec ene od francoskih gospodarskih družb, pri omenjeni družbi ni zaposlen.

Policisti PP Nova Gorica primer kaznivega dejanja goljufije še preiskujejo.

Ob tem pa znova opozorila Policije: Internet je postal neznansko privlačen za spletne kriminalce. Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Spletni kriminalci postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje teže jih je odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge.

In pa nasvet: Ob morebitnem oškodovanju zberite vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke) in se za prijavo čimprej obrnite na najbližjo policijsko enoto in svojo banko.