Nakradeno blago zlagala v otroški voziček, prodajalko udarila in pobegnila

Krške policiste so v ponedeljek okoli 11. ure poklicali iz trgovskega centra v Krškem in jih zaprosili za pomoč, ker naj bi neznanci ukradli več izdelkov. Kot so sporočili s PU Novo mesto, so se policisti takoj odzvali in začeli z izvajanjem aktivnosti za izsleditev storilcev. Te so prijeli na območju Krškega.

Policisti so ugotovili, da je 21-letnica v otroški voziček zložila več izdelkov in brez plačila zapustila prodajalno. Njeno početje je opazila prodajalka in jo pozvala, naj ukradeno vrne, vendar jo je 21-letnica udarila in pobegnila.

Policisti so ugotovili tudi identiteto štirih sostorilcev in jim zasegli skrite ukradene predmete. Policisti so še sporočili, da bodo zoper peterico na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.