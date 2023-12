Namerno poškodovali nogometno igrišče: nastalo za 4000 evrov škode

Šentjurski policisti so izsledili in kazensko ovadili tri osebe, ki so konec novembra namerno poškodovale travnato površino pomožnega nogometnega igrišča v Šentjurju. Povzročile so za okoli 4000 evrov škode.

Šentjurski policisti so bili o dogodku obveščeni 25. novembra. Takrat še neznani storilci so z vozili namerno poškodovali površino nogometnega igrišča, z dejanjem pa so domačemu nogometnemu klubu povzročili za približno 4000 evrov škode. Nogometni klub je na družbenem omrežju Facebook objavil posnetek poškodovanega igrišča in dodal, da se to ni zgodilo prvič. Z zbiranjem obvestil so šentjurski policisti ugotovili identiteto voznikov osebnih vozil in ostalih udeležencev. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari so policisti kazensko ovadili tri osebe. Vse so doma s šentjurskega območja.