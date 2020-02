Namerno trčil v službeno vozilo in poškodoval policista

Policisti so včeraj okoli 19. ure med kontrolo prometa pri Krškem ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Peugeot. Kršitelj svetlobnih in zvočnih znakov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo. Pri Drnovem so poskušali voznika ustaviti policisti v drugem vozilu, takrat pa se je namerno zaletel v vozilo policije in nadaljeval vožnjo. Več patrulj se je vključilo v izsleditev nevarnega voznika, policistom pa ga je uspelo ustaviti v naselju v okolici Krškega. Zoper voznika in potnika so uporabili prisilna sredstva in ju obvladali.

Med postopkom so ugotovili, da 21-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka je imel 0,51 miligrama alkohola, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu zasegli avtomobil, v katerem so bili artikli, ki najverjetneje izvirajo iz kaznivega dejanja tatvine.

V vozilu, v katerega je trčil 21-letni voznik, sta bila lažje poškodovana dva policista, oskrbeli so ju v Zdravstvenem domu Krško. Med intervencijo policistov so prebivalci naselja v službena vozila metali kamenje in poškodovali še štiri službena vozila. V nadaljevanju so policisti omogočili varen prihod in izvedbo nalog reševalcem, ki so nudili pomoč mladoletnici, ki je izgubila zavest. Mladoletnica ni bila udeležena v nobenem od policijskih postopkov.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, tatvine in poškodovanja tuje stvari. 21-letnemu vozniku, ki je z namerno prometno nesrečo kot mladoletnik že poškodoval službeno vozilo policije, so zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog za 3640 evrov.