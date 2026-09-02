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Črna kronika

Nizozemec z BMW-jem divjal po avtocesti

Čatež ob Savi, 02. 09. 2026 11.08 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
L.M.
Vožnja po avtocesti in hitri cesti

Policisti so na območju Čateža ob Savi ustavili 53-letnega voznika BMW-ja z nizozemskimi registrskimi oznakami, ki je po avtocesti vozil kar 238 kilometrov na uro.

S PU Novo mesto so sporočili, da so nekaj po 12. uri policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto na območju Čateža ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila BMW nizozemskih registrskih oznak.

Pri merjenju hitrosti so ugotovili, da je 53-letni državljan Nizozemske vozil s hitrostjo 238 km/h, s čimer je dovoljeno hitrost na avtocesti prekoračil za kar 108 km/h.

Policisti so mu zaradi kršitve izrekli globo.

hitrost policija avtocesta kršitev Čatež ob Savi

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KOMENTARJI16

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blef
02. 09. 2026 12.30
No to je glede na ceste in promet, ki ga imamo res konreten podvig. Predvsem promet! Drugače je brezveze 25 let nazaj sem večkrat varno peljal podobno hitro seveda na krajših odsekih in niste nič zamudili, ker nisem bil na prvi strani novic. Sedaj je podvig že 130 km/h
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+1
1 0
Andrej07
02. 09. 2026 12.20
Naslov je zavajujoč. Sicer potem piše nizozemski državljan. Zelo mala verjetnost bi bila da bi to bil Nizozemec.
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+4
5 1
MI 6
02. 09. 2026 12.19
Naboj važno je da jebil BMW da ni bila katrca ali fičko
Odgovori
+0
2 2
Miha1999
02. 09. 2026 12.06
Vsekakor preveč za naše AC, vendar bi bilo dobro kaznovati tudi tiste, ki se po AC vozijo 100 km/ h, in potem z isto hitrostjo prehitevajo, če je še kaj pocasnjejšega pred njimi. Tudi takšni ovirajo in postavljajo promet v nevarne situacije. Na naših AC je stalnica ,da tovorno vozilo prehiti osebni avto.
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+0
6 6
sevenup
02. 09. 2026 12.06
Ja kako mu je pa to ratalo, če skozi so kolone, zastoji in delo na cesti? A ni mal škoda avta?
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+1
2 1
Carter
02. 09. 2026 11.56
totemu je vseeno za globo,avto bek vzet
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+5
5 0
Stajerc 1988
02. 09. 2026 11.52
Kako pa komentira predsednica? Mogoče se mu pa je Pogačarju mudilo. Še dobro da ni prišlo do nesreče in da ni objestnež prehiteval kolone v tunelu.
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-1
3 4
metalika
02. 09. 2026 11.41
Raje naj preganjajo čudake, ki se po levem pasu vozijo 100 km/h in se kljub praznemu voznemu pasu sploh ne umaknejo. Takšni ovirajo promet, povzročajo živčnost in nevarna prehitevanja po desni. Ne pa da vso energijo porabijo za nekega Nizozemca, ki na prazni in ravni avtocesti proti Čatežu pritisne 200. Seveda je prekoračitev prekršek, vendar bi morala policija poleg hitrosti dosledno kaznovati tudi objestno vztrajanje na levem pasu.
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+8
14 6
abc123def456
02. 09. 2026 11.41
nizozemec iz teh krajev. je le enkrat koncno preizkusil, koliko avto sploh gre.
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+6
7 1
Clovek_002
02. 09. 2026 11.36
Globa pa zagotovo smešna ... to moramo spremeniti, če želimo imeti normalne šoferje.
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+6
7 1
jung
02. 09. 2026 11.44
Globe so pri nas glede na plače med najvišjimi v EU. Povsod pa je določen odstotek ljudi, ki se jim fučka za vse.
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+0
3 3
NeNebinarni
02. 09. 2026 11.29
Tablice so bile nizozemske, ja... Voznik pa?
Odgovori
+11
12 1
ljubim svojo državo
02. 09. 2026 11.26
pa tisti v tunelu tudi
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+8
10 2
Hitri Zigi 78
02. 09. 2026 11.19
Tudi vaše vozilo z nalepkami je divjalo po ac od Jesenic do Hrušice kjer je omejitev 110 vaše vozilo pa je vozilo med 130 in 150.
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+7
9 2
Masterbater
02. 09. 2026 11.16
A ste že zgruntali kateri c1g0 je včeraj divjal po dolenjski AC?
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+11
13 2
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