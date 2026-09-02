Nizozemec z BMW-jem divjal po avtocesti

S PU Novo mesto so sporočili, da so nekaj po 12. uri policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto na območju Čateža ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila BMW nizozemskih registrskih oznak.

Pri merjenju hitrosti so ugotovili, da je 53-letni državljan Nizozemske vozil s hitrostjo 238 km/h, s čimer je dovoljeno hitrost na avtocesti prekoračil za kar 108 km/h.

Policisti so mu zaradi kršitve izrekli globo.