Namesto 50 km/h vozil kar 111 km/h in ostal brez vozniškega dovoljenja

Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. "Zaradi storitve opisanega prekrška bodo zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Za omenjeni prekršek je predpisana globa v višini 1.200 evrov ter izrek 18 kazenskih točk," so sporočili s PU Celje.

Neprilagojena hitrost je na slovenskih cestah med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami, opozarjajo policisti: "Nekateri vozniki pozabljajo, da promet in cesta napak ne oproščata. Ne zavedajo se, da je dovolj zgolj trenutek nepazljivosti, ki jim lahko popolnoma spremeni življenje, in da je lahko usodna že najmanjša prekoračitev hitrosti."

Policisti zato svetujejo, naj vozniki prilagodijo hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cestah.