Namesto 50 vozil 100, namesto 70 pa 128 km/h

Prometni policisti so v nedeljo popoldne na Ptujski cesti v Mariboru opravljali nadzor hitrosti in na delu, kjer je ta s prometnim znakom omejena na 70 km/h, vozniku osebnega vozila izmerili kar 128 km/h, je sporočila predstavnica PU Maribor Anita Kobvačič Čelofiga. Spomnila je, da zakon za takšno prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti predpisuje 1200 evrov globe in 18 kazenskih točk. Zoper kršitelja bo podan obdolžilni predlog na sodišče s predlogom za začasni odvzem vozniškega dovoljenja.



Prehitrega voznika so že v nedeljo zjutraj ustavljali tudi v Zgornji Selnici. V naselju, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, je namreč vozil s 100 km/h. Zaradi pretežke noge je začasno ostal brez vozniškega dovoljenja, na okrajno sodišče pa je romal obdolžilni predlog. Za kršitev je predpisana globa v skupni višini 750 eurov in devet kazenskih točk. Ob tem naj še omenimo, da je šlo za voznika začetnika.