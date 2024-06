Namesto 90 vozil kar 159 kilometrov na uro

Ponoči so koprski policisti prestregli 33-letnika, ki je divjal po obvoznici. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo, zoper njega pa bo podan obdolžilni predlog. Za navedeno kršitev je predpisana globa v znesku 1200 evrov in 18 kazenskih točk, kar v nadaljevanju pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, so sporočili s PU Koper.