Namesto barve za cestišče našli dve toni tekočine za izdelavo drog

Uslužbenci Finančne uprave RS (Furs) so konec prejšnjega tedna v Luki Koper zasegli 2000 kilogramov metil 3-okso-2-fenilbutanoat, ki jo uvrščajo med predhodne sestavine za izdelavo prepovedanih drog, ki so uvrščene na EU seznam prostovoljnega spremljanja nekontroliranih substanc.

Kot so še sporočili s Fursa, substanca nima legalne uporabe, temveč služi kot predhodna sestavina za izdelavo BMK, ki pa je predhodna sestavina za sintezo prepovedanih drog amfetamina in metafetamina.

V zabojniku, ki je prispel iz Kitajske in je bil namenjen madžarskemu podjetju, so bile prijavljene barve za označevanje cestišča v skupni teži 4000 kilogramov, ob pregledu pa je bilo ugotovljeno, da se v polovici sodov nahaja odkrita neprijavljena snov in sicer v 80 sodih, v skupni teži 2000 kilogramov.

O najdbi zasežene tekočine, ki jo bodo uničili, so obvestili policijo in pristojne organe na Madžarskem.