Namesto da bi fitnes opremo prodal, sam ostal brez 800 evrov

Oškodovanec je objavil oglas o prodaji fitnes opreme v vrednosti 800 evrov. "Za nakup se je zanimal moški, ki mu je predlagal dogovor, da bi artikel pri njem prevzela kurirska služba in mu na elektronski naslov poslal obrazec, v katerega je vnesel svoje občutljive bančne podatke in potrdil transakcijo o prejemu kupnine za prodajani artikel," so sporočili kranjski policisti.

A prodajalec je nato ugotovil, da je namesto prejetega denarja na bančnem računu ostal brez 800 evrov. Policisti še zbirajo obvestila in bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.