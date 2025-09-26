Svetli način
Črna kronika

Namesto da bi fitnes opremo prodal, sam ostal brez 800 evrov

Kranj, 26. 09. 2025 11.20 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
12

Nov primer spletne goljufije pri prodaji artikla. Moški je v upanju, da mu bo kupec nakazal denar, v elektronski obrazec vnesel svoje bančne podatke in ostal brez 800 evrov.

Fitnes opremo je prodajal prek spleta in bil žrtev prevare.
Fitnes opremo je prodajal prek spleta in bil žrtev prevare. FOTO: Shutterstock

Oškodovanec je objavil oglas o prodaji fitnes opreme v vrednosti 800 evrov. "Za nakup se je zanimal moški, ki mu je predlagal dogovor, da bi artikel pri njem prevzela kurirska služba in mu na elektronski naslov poslal obrazec, v katerega je vnesel svoje občutljive bančne podatke in potrdil transakcijo o prejemu kupnine za prodajani artikel," so sporočili kranjski policisti.

A prodajalec je nato ugotovil, da je namesto prejetega denarja na bančnem računu ostal brez 800 evrov. Policisti še zbirajo obvestila in bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policisti svetujejo, da s svojimi osebnimi in bančnimi podatki ravnate odgovorno in jih ne posredujete nikomur, če se predhodno ne prepričate, da je to varno. Ne nasedajte klicateljem in ne potrjujte nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočil (SMS). Na to opozarjajo in občanom dajejo preventivne nasvete po vseh komunikacijskih kanalih Policije že dalj časa.

 

Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjuje in daje kakršnihkoli podatkov drugim. Sporočilo preprosto zbrišite ali pošiljatelja blokirajte. Pred kakršnokoli dejavnostjo se o vsem prej prepričajte in preverite. Pazite na svoje premoženje!

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
čebelinko
26. 09. 2025 11.53
+3
Pa dajte no, kako lahko kar nekomu date svoje podatke. Če takole prodajate, to delajte iz oči v oči in na nevtralnem terenu, kjer je nekaj ljudi (npr. parkirišče trgovine). Izdelek se pogleda, denar na roke in čisto nič drugače. Če kaj komplicira, se vsedeš v avto in greš. Ne pa "ups sem pozabil denarnico, ti nakažem od doma" ali kakšne podobne fore. Dajte malo glavo uporabljat.
ODGOVORI
3 0
kr nekdo
26. 09. 2025 11.59
no na nevtralnem terenu se ne prodaja pa kupuje. že smrdi po prevari. lp
ODGOVORI
0 0
kr nekdo
26. 09. 2025 11.50
-2
škoda ,da mu ni še več. pa kaj ljudje ste res tolk naivni? pa kaj res nič ne berete , da dnevno to poizkušajo. dejte pejte na kak tecaj varnosti naninternetu ce ne poznate osnov
ODGOVORI
0 2
Bebo2
26. 09. 2025 11.43
+1
pa kako je lahko folk tako neumen? jih še ni izučilo da preko oglasnika se prodaja samo osebno, na cash?
ODGOVORI
1 0
kr nekdo
26. 09. 2025 11.54
vceraj sem bll jaz kupec klicem in mi ni hotel dat naslova. pravi da se dobiva tam pa tam na parkingu. sem reku samo obvoz pa katera norec bo sel v nakup. ampak so ljudje naivni da glava pece
ODGOVORI
0 0
Oliguma
26. 09. 2025 11.42
+1
Tko..sem pohištvo prodajal.. po sinbolični ceni..me kliče...čisto ista fora..na koncu sem ga raje na deponijo peljal .
ODGOVORI
1 0
big_foot
26. 09. 2025 11.36
+1
U jaaa, tile so majstri ko bi rad kao neko bedarijo za nič denarja kupil preko dostavne službe…. Če imam čas jih z največjim veseljem zafrkavam pa se delam kot da sem nesedel s tem da jim kravžljam živce pa kradem čas. Seveda nobenega resničnega podatka od mene ne dobi. Na koncu si izmenjava par kletvic pa je. Če nič drugega koga drugega ne more našponat ker mu jaz čas kradem
ODGOVORI
2 1
kr nekdo
26. 09. 2025 11.58
tudi jaz. pa tkoj vidis da nimajo pojma. ali je ta rtikel na voljo. pa ce je artikel dobro ohranjen. potem pa da ga zanima artikel in bi kupil. potem se izmisli en drug konc slovenije in da bi poslal dostavno sluzbo. moj odgovor je da delam v dostavno sluzbi in da mu lahko pripeljem. pripnem link o dostavni sluzbi kjer lahko naroci prevoz. in potem imam mir. ga pa ni oglasa da se neb en tak nasel. ponavadi ke prvi kupec hehe
ODGOVORI
0 0
Puško v koruzo
26. 09. 2025 11.32
+4
Kdo kupi rabljeno opremo ne da bi jo prišel osebno pogledati?
ODGOVORI
4 0
Sventevith
26. 09. 2025 11.29
+5
Ljudi pa res nikoli ne izuči. Mogoče bo vedel za drugič. Mogoče. :))))
ODGOVORI
6 1
DIKLOVE
26. 09. 2025 11.42
Kako ga bo izucilo, ce je 1.?
ODGOVORI
0 0
Sventevith
26. 09. 2025 11.51
+2
A more res vsak osebno doživeti izkušnjo? Ti ni zadosti, da o tem bereš praktično vsak dan? No, zdaj je jasno zakaj ljudje nasedajo. Si naslednji, ki prav kliče po tem, ker pač moreš probat :))))
ODGOVORI
2 0
