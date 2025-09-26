Namesto da bi fitnes opremo prodal, sam ostal brez 800 evrov

Oškodovanec je objavil oglas o prodaji fitnes opreme v vrednosti 800 evrov. "Za nakup se je zanimal moški, ki mu je predlagal dogovor, da bi artikel pri njem prevzela kurirska služba in mu na elektronski naslov poslal obrazec, v katerega je vnesel svoje občutljive bančne podatke in potrdil transakcijo o prejemu kupnine za prodajani artikel," so sporočili kranjski policisti.
A prodajalec je nato ugotovil, da je namesto prejetega denarja na bančnem računu ostal brez 800 evrov. Policisti še zbirajo obvestila in bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
Policisti svetujejo, da s svojimi osebnimi in bančnimi podatki ravnate odgovorno in jih ne posredujete nikomur, če se predhodno ne prepričate, da je to varno. Ne nasedajte klicateljem in ne potrjujte nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočil (SMS). Na to opozarjajo in občanom dajejo preventivne nasvete po vseh komunikacijskih kanalih Policije že dalj časa.
Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjuje in daje kakršnihkoli podatkov drugim. Sporočilo preprosto zbrišite ali pošiljatelja blokirajte. Pred kakršnokoli dejavnostjo se o vsem prej prepričajte in preverite. Pazite na svoje premoženje!
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.