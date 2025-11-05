Svetli način
Črna kronika

Namesto, da bi prodala čevlje, so jo ogoljufali za 650 evrov

Radovljica, 05. 11. 2025 07.32 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
37

Oškodovanka iz Radovljice je objavila oglas o prodaji čevljev v vrednosti 100 evrov, nakar jo je kontaktirala neznana oseba in ji poslala obrazec, v katerega je vnesla svoje občutljive bančne podatke in potrdila transakcijo o prejemu kupnine za prodajani artikel. Žrtev prevare je na bančnem računu ostala brez več kot 650 evrov.

Radovljiški policisti so včeraj zvečer obravnavali primer spletne goljufije pri prodaji artikla preko spleta. 

"Po podatkih s katerimi razpolagamo je oškodovanka objavila oglas o prodaji čevljev v vrednosti 100 evrov. Za nakup se je zanimala neznana oseba, ki jo je kontaktirala po eni izmed spletnih aplikacij in ji predlagala dogovor, da bi artikel pri njej prevzela kurirska služba in ji poslala obrazec, v katerega je vnesla svoje občutljive bančne podatke in potrdila transakcijo o prejemu kupnine za prodajani artikel," so pojasnili policisti.

Preberi še Prodajala čevlje in pnevmatike in ostala brez več sto evrov

Žrtev prevare je namesto prejetega denarja na bančnem računu ostala brez več kot 650 evrov. 

Policisti so ob tem zapisali, da svetujejo, "da s svojimi osebnimi in bančni podatki ravnate odgovorno in jih ne posredujete nikomur, če se predhodno ne prepričate, da je to varno".

Goljuf jo je ob prodaji ogoljufal za 650 evrov (fotografija je simbolična)
Goljuf jo je ob prodaji ogoljufal za 650 evrov (fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock
goljufija splet čevlji 650 evrov prodaja
KOMENTARJI (37)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sil Ka 1
05. 11. 2025 08.47
Če ti prodajalec ali kupec ne zaupa telefonske številke, da lahko predhodno pokličeš je zaupanja v hipu konec.
ODGOVORI
0 0
royayers
05. 11. 2025 08.39
+3
Ob 11h oddas oglas na Bolhi, 11h in nekaj minut te zacnejo bombardirat na Viberju in Whatsaapu, noro je. Eni in isti vzorci. Ce poizkusijo 100krat, se bo slej kot prej nasel kdo, ki bo padel na njihove finte.
ODGOVORI
3 0
HALAcR7
05. 11. 2025 08.27
+6
Ovce so za striženje
ODGOVORI
8 2
kr nekdo
05. 11. 2025 08.27
+8
rabim številko računa kartice, do kdaj je veljavna in tri mestno številko cvv in lahko opravim nakup izven eu. eu ima dodatno preverjanje preko aplikacije v telefonu. Izven eu ni preverjanja. Tako, kot je bilo včasih. Zato ne nasedat. Več kt št računa se ne izdaja. To je tako, kot ,da bi izdali pin kartice. ali pa dali nekomu ključ od vaših vhodnih vrat
ODGOVORI
8 0
daiči
05. 11. 2025 08.35
fizičnm klošarjm k jh ne poznaš se tud št računa ne pove
ODGOVORI
0 0
jazpatipažidanamarela
05. 11. 2025 08.35
+1
A to pomeni, da je treba cvv številko na kartici prekriti, ker vsak, ki dobi kartico v roke, si jo lahko zapomni?
ODGOVORI
2 1
daiči
05. 11. 2025 08.36
+5
js d neki hočm kupt rableno, pa da na bovhi to najdm, bom poklicu prodajalca pa ga prašu kdaj loh pridm stvar pogledat u živo, pol pa naprej...
ODGOVORI
5 0
daiči
05. 11. 2025 08.38
@Židanamrela, ne paničar za brez veze...
ODGOVORI
0 0
kr nekdo
05. 11. 2025 08.39
+1
brez skrbi lahko daš št računa. ne sme pa vedet , do kdaj je veljavna pa tud cvv ne izdaš. če daš št računa ti lahk samo nakažejo odtegnit pa ne.
ODGOVORI
1 0
kr nekdo
05. 11. 2025 08.41
cvv je najbolj pomeben podatek. nikakor nikoli nikomur. razen za preverjen spletni nakup, to je tako kot pin. skratka pazite na podatke na kartici
ODGOVORI
0 0
ImamLastnoMnenje
05. 11. 2025 08.26
+11
To je postalo pogosta praksa. Takoj, ko nekdo omeni prevzem s strani kurirske službe, prekinite debato!
ODGOVORI
11 0
daiči
05. 11. 2025 08.29
+6
No loh se se mal pozabavas z njimi, pa jm recs d bos ti pov poti prevozu pa jo nj se on, odgovori znajo bit zanimivi...
ODGOVORI
6 0
kr nekdo
05. 11. 2025 08.29
+4
jaz se z njimi dolgo pogovarjam. potrebno se je dolgo pogovarjat, da odnehajo in kasneje pridejo do novo žrtve. Zahtevaš telefon, da te pokliče itd. in potem vidiš kaki so izgovori se kr mal nasmejiš k da bi se z 7 let starim otrokom pogovarjal.
ODGOVORI
4 0
kr nekdo
05. 11. 2025 08.33
+4
daiči jaz se tudi vedno pozabavam. res so zanimivi. Najbolj k se narediž angleža al pa, da si jutri v njihovem kraju itd. Čas jim kradem. Aja pa una fore imjo. ali je artikel na voljo. pa v kakem stanjum je artikel? artikel, artkel. Ne bo napisal čevel al pa telefon itd. Artikel
ODGOVORI
4 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 11. 2025 08.23
+2
Ker ovce so pač za striženje...
ODGOVORI
3 1
Free_Palestine
05. 11. 2025 08.22
+5
Preko bolhe verjetno. Pazite se, kateri kaj prodajate.
ODGOVORI
5 0
daiči
05. 11. 2025 08.24
+5
Ni d bi se pazu kaj prodajas, ampak kako bos prodov. Če en klošar nima prevoza do tebe d bi neki kupu na keš, pol tud nima dnara d bi neki kupu, al pa je sam lopov.
ODGOVORI
5 0
kr nekdo
05. 11. 2025 08.21
+5
en nasvet. V mobilni aplikaciji spletne banke si vse kartice začasno blokirajte spletni nakupi, nakup v tujini in če ste že naivni , da izpolnjujete razne obrazce se izognete odteglajem. Saj ne kupujete vsa dan na spletu ali v tujini. par sekund vam vzame v mobilni aplikaciji. Pa pamet v glavo.
ODGOVORI
5 0
daiči
05. 11. 2025 08.25
+5
To je doba ideja ja.
ODGOVORI
5 0
kr nekdo
05. 11. 2025 08.35
+1
jaz imam še dvig na bankomatu. In k rabiš sam odblokiraš. 10 sekund dela. praktično blokirana kartica oziroma več njih.
ODGOVORI
1 0
Podlupo
05. 11. 2025 08.20
+4
Eni se delate norca, nikoli ne veš kaj se lahko tebi zgodi, pa si lahko še kako previden.
ODGOVORI
7 3
daiči
05. 11. 2025 08.27
+5
Od resnih preverjenih stacun se kupuje preko spleta, od fizičnih knedlov pa se zahteva dnar u papirni obliki, če se roba prodaja.
ODGOVORI
5 0
kr nekdo
05. 11. 2025 08.36
+2
lahko tudi flik. odličen pa kdo ga nima? Aja prevaranti
ODGOVORI
2 0
daiči
05. 11. 2025 08.17
+5
Zdj jo bo izučl kako se manj vredne stvari na bolhi prodaja. Če gre za do par 100eur vredne, prid na h men dogovorjen mest, poglj stvar, ce ti je vsec dj dnar u fizični obliki, pol pa vozi ke od kodr si priso. Če pa gre za vrednejso stvar pa tud js loh pridem na pov poti. Sam imej suske s sabo.
ODGOVORI
6 1
Buci in Bobo
05. 11. 2025 08.16
-1
Hihihihi
ODGOVORI
2 3
Chrome
05. 11. 2025 08.16
+8
Poglejmo pozitivno, čevlji so ji pa ostali 🤣.
ODGOVORI
9 1
Buci in Bobo
05. 11. 2025 08.27
+1
🤪
ODGOVORI
2 1
smetilka
05. 11. 2025 08.12
+7
bože mili, naivneži z volilno pravico
ODGOVORI
8 1
but_the_ppl_are_retarded
05. 11. 2025 08.22
+4
Zato pa je tako....
ODGOVORI
4 0
Brus1234
05. 11. 2025 08.09
+9
Napišite KATERE PODATKE so nepridipravi zahtevali od oškodovanca, da bomo vedeli kaj ne posredovat "kupcem"!!
ODGOVORI
10 1
Chrome
05. 11. 2025 08.13
+6
Preko spletnega obrazca je nakazala denar njim namesto sebi, to je vsa umetnost.
ODGOVORI
6 0
bor99
05. 11. 2025 08.16
+9
Če prodajaš preko bolhe in nekdo zahteva tvoje podatke sam bejž. Ne sprašuj se česa ne smeš posredovat. Ničesar. A se ljudje res ničesar ne naučite.
ODGOVORI
9 0
kr nekdo
05. 11. 2025 08.16
+9
sigurno se je zmenla, da pride kurirska služba. potem pošlejo obrazec in denar dobiš kao na račun. vtipkaš vse kao potrditev kartice in ti izgine denar enako kot, da si sam opravil nakup. To je že več let pa se še vedno najdejo ljudje.
ODGOVORI
9 0
daiči
05. 11. 2025 08.20
+5
Ja sam stevilko racuna na svoj kartic gotov ni poslala, je mogl bit se kj druzga, čeprov bi mogla ta stevilka bit dost za nakaziv.
ODGOVORI
5 0
daiči
05. 11. 2025 08.22
+3
Loh d jim je st. racuna od vise poslala plus se 3 mestno cifro z drge strani kartice, ker to ti pa lopovi ze loh dol vzamejo.
ODGOVORI
3 0
kr nekdo
05. 11. 2025 08.37
pa veljavnost kartice tud.
ODGOVORI
0 0
