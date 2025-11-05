Namesto, da bi prodala čevlje, so jo ogoljufali za 650 evrov

Radovljiški policisti so včeraj zvečer obravnavali primer spletne goljufije pri prodaji artikla preko spleta.
"Po podatkih s katerimi razpolagamo je oškodovanka objavila oglas o prodaji čevljev v vrednosti 100 evrov. Za nakup se je zanimala neznana oseba, ki jo je kontaktirala po eni izmed spletnih aplikacij in ji predlagala dogovor, da bi artikel pri njej prevzela kurirska služba in ji poslala obrazec, v katerega je vnesla svoje občutljive bančne podatke in potrdila transakcijo o prejemu kupnine za prodajani artikel," so pojasnili policisti.
Žrtev prevare je namesto prejetega denarja na bančnem računu ostala brez več kot 650 evrov.
Policisti so ob tem zapisali, da svetujejo, "da s svojimi osebnimi in bančni podatki ravnate odgovorno in jih ne posredujete nikomur, če se predhodno ne prepričate, da je to varno".
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.