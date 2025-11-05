Namesto, da bi prodala čevlje, so jo ogoljufali za 650 evrov

Radovljiški policisti so včeraj zvečer obravnavali primer spletne goljufije pri prodaji artikla preko spleta.

"Po podatkih s katerimi razpolagamo je oškodovanka objavila oglas o prodaji čevljev v vrednosti 100 evrov. Za nakup se je zanimala neznana oseba, ki jo je kontaktirala po eni izmed spletnih aplikacij in ji predlagala dogovor, da bi artikel pri njej prevzela kurirska služba in ji poslala obrazec, v katerega je vnesla svoje občutljive bančne podatke in potrdila transakcijo o prejemu kupnine za prodajani artikel," so pojasnili policisti.