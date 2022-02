Namesto dvoevrskega kovanca uporabljal tajske bahte in španski žeton

Policisti preverjajo sum goljufije pri plačevanju s kovanci. Neznanec naj bi namesto kovancev za dva evra uporabljal žetone in podobne kovance drugih valut iz tujine. Ugotovili so, da je uporabljal tajski kovanec za 10 bahtov in španski žeton, oba sta podobna evrskemu kovancu za dva evra. Bakreni del je namreč obkrožen z nikljem, prav tako pa je enaka tudi njuna velikost. Obstajajo tudi drugi podobni kovanci.

Neznanec uporabljal tajske bahte in španski žeton za dvoevrski kovanec. FOTO: Policija Jeseniški policisti pozivajo trgovce, naj bodo pozorni pri sprejemanju kovancev, prav tako naj morebitno goljufijo prijavijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.



Goljufija z manjšo premoženjsko škodo se sicer kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.