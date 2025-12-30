Naslovnica
Namesto mladoletnice ga je pričakala skupina zamaskirancev

Radenci, 30. 12. 2025 19.45 pred 39 minutami 1 min branja 37

Avtor:
M.S.
Pest

Mariborski policisti so bili pred dnevi obveščeni, da je skupina mladih posameznikov moškega zvabila v past, nato pa ga fizično napadla.

Moški je bil 19. decembra dogovorjen za srečanje v Mariboru. Do njega je pristopilo več mladih in z njim fizično obračunalo, so nam potrdili na PU Maribor.

Moškemu naj bi ukradli denar in mu poškodovali vozilo. Policija v povezavi z dogodkom še zbira obvestila zaradi suma storitve različnih kaznivih dejanj.

Slovenske novice so poročale, da naj bi moški, doma iz občine Radenci, na spletu navezal stik z osebo, ki se je predstavila kot mladoletnica. Namesto dekleta pa ga je nato na dogovorjenem mestu čakala skupina zamaskirancev.

napad moški

Voznik na prehodu za pešce trčil v otroka in odpeljal naprej

KOMENTARJI37

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
30. 12. 2025 20.22
Ovce brez pameti še kriminalce,ki nekoga zvabijo v past,da ga pretepejo in oropajo podpirate in zagovarjate sram vas bilo niste diht,da ne razumete zakaj se je sploh šlo,ker nobene mladoletnice sploh bilo ni beeeeee.Lp
Odgovori
-1
0 1
pope p
30. 12. 2025 20.24
tebi morajo malo policisti pregledati računalnik
Odgovori
0 0
kopalisce
30. 12. 2025 20.21
Da pa se je stari dedec dogovoril za srecanje z mladoletnico pa ni nikomur sporno? 🤔
Odgovori
+3
3 0
Alex82
30. 12. 2025 20.19
Pošteno👏sam ne bi bilo slabo ime in primek tega lika,ker mi diši na čistokrvni slovenec, juznake bolj gume kradejo, ta pa z občine Radenci je ta pravi, ker vidim da se ne poudarjate v komentarje na potni list, ker je domačin kaj bomo zdaj svečkare hinavci?🤧😅
Odgovori
-1
0 1
JanezNovakJohn
30. 12. 2025 20.18
V vsakem primeru je napeljevanje, zapeljevanje in nato pretep in rop KRIMINAL najhujše vrste.
Odgovori
-1
0 1
pope p
30. 12. 2025 20.20
moralno gledano niti približno.. zakonsko pa ja
Odgovori
0 0
JanezNovakJohn
30. 12. 2025 20.20
Upam, da jih bodo našli in da bodo sedeli nekaj let.
Odgovori
+1
1 0
Alex82
30. 12. 2025 20.20
Ja ja a da gre ta gospod na sestanek z maldoletnico ni kriminal? Tko ti paše a ne Janezek mislam fuj🤧
Odgovori
+1
1 0
JanezNovakJohn
30. 12. 2025 20.22
Kaj je moralno sporno če se mladenič dogovarja in pride na zmenek z mladoletnico starejšo od 15 let.
Odgovori
0 0
Pamir
30. 12. 2025 20.18
Zakaj so se zamaskirali?
Odgovori
0 0
Watcherman
30. 12. 2025 20.18
Glupi ste ko kvarc,če vam ni jasno,da se je tukaj šlo za prevaro,ker se je v bistvu z njimi dogovarjal in so prav oškodovanca pregovorili kam naj pride samo zato,da ga okradejo in pretepejo.
Odgovori
+0
1 1
JanezNovakJohn
30. 12. 2025 20.24
Logično. Čisti ROP in nasilje. Pet let zapora bi bilo pošteno.
Odgovori
0 0
Watcherman
30. 12. 2025 20.12
Tako ste neumni,da ne pogruntate,da so se zamaskiranci pretvarjali,da je na drugi strani mladoletnica samo,da so lahko nekoga preslepili in okradli kot je že bilo letos v Celju.
Odgovori
+4
4 0
pope p
30. 12. 2025 20.21
pošteno kajti policija itak nič ne naredi.
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
30. 12. 2025 20.10
Princ s Zakaj mu je prav?Nikjer ne piše koliko je bil star moški.Lahko je bil njenih let.16,17,18,19,.A mislite,da se mladi nebi smeli sestajali?
Odgovori
+1
4 3
N0EL
30. 12. 2025 20.08
Vse je odvisno od tega, koliko bi naj ta "mladoletnica" bila stara. Če je bila 15 ali več in v dejanje ni bila prisiljena je po našem zakonu to dovoljeno. Če je bila kao manj, pa si je zaslužil prijavo na policijo ne pa da se v preobleki "robinhoodstva" izkorišča to za krajo. Kaj ima pregon pedofilije s krajo in uničevanjem lastnine? Je dovolj velika kazen javno izpostaviti posameznika pred javnostjo s sliko, imenom in priimkom. Ter seveda zapor, če je prišlo do spolnega napada.
Odgovori
+4
5 1
Watcherman
30. 12. 2025 20.09
Taako je.
Odgovori
+3
3 0
Victoria13
30. 12. 2025 20.07
Kar ne opravi policija in sodstvo opravijo državljani....
Odgovori
+6
6 0
Victoria13
30. 12. 2025 20.08
Ta ne bo več hodil na zmenke z mladoletnica...
Odgovori
+4
4 0
Watcherman
30. 12. 2025 20.10
Torej zate normalno in legalno,da lahko kajne phahahaha.?
Odgovori
0 0
kleos
30. 12. 2025 20.06
17 in 18, 17 in 19, 17 in 20 še vedno je nekdo mladoleten, ampak legalno lahko skupaj. V članku ni napisano koliko je bil star moški, lahko je bil 18,19 itd , nemoreš nekoga pribiti na križ, če nepoznas vseh informacij.
Odgovori
+0
2 2
pope p
30. 12. 2025 20.23
stavim roko, da je bil star več
Odgovori
0 0
gonisetaubi
30. 12. 2025 20.05
odlično...
Odgovori
+1
2 1
Princ S.
30. 12. 2025 20.04
Prav mu je.
Odgovori
+4
6 2
Kmetfranc
30. 12. 2025 20.04
pravilno
Odgovori
+2
5 3
magnusen
30. 12. 2025 20.02
Bravo fantje
Odgovori
+1
5 4
kokicas
30. 12. 2025 20.01
Že 18 letnic je dovolj če hočeš mlado ampak pod 18 in če veš da je mladoletna in se kljub temu dogovarjaš naprej za javno srečanje je pač to cena ki jo dobiš.
Odgovori
+4
5 1
Kritikizstajerske
30. 12. 2025 20.00
Pravilno!!!
Odgovori
+5
7 2
Watcherman
30. 12. 2025 19.57
In za vas večina čudakov kot vedno bo to normalno,da so ga pričakali zamaskirani ga napadli in okradli podpirate to kajne.?
Odgovori
-8
2 10
Kritikizstajerske
30. 12. 2025 20.01
Čudak si ti. Verjetno nimaš mladoletne hčerke. Najraje bi še tebe zdaj na murko!!!!
Odgovori
+4
7 3
Watcherman
30. 12. 2025 20.04
In zate je to normalno kar so storili zamaskirani oškodovancu,ki v bistvu ni zagrešil pri srečanju nič dekleta pa še videl ni imaš kaj pameti ti?????.
Odgovori
-1
3 4
daiči
30. 12. 2025 20.07
wacherman, zvenis k da si zaposlen v kasni nasi nevladno levicarski organizaciji, dej spravi se h pameti
Odgovori
+1
3 2
daiči
30. 12. 2025 19.56
kr men ni jasn je kako majo taki pokvarjenci(ce gre za starejse) pogum jt tako stvar prjavt polcij, k tud ce se neki zlaze d so ga kr tko napadl, bo polcija hitr zvedla kok je ura, zdj si pa predstavlite kako tazga pol gledajo tm na postaj, mislm za bruhat d mors tazga pol gledat tm pa mu se pomagat, se u bolnc ce gre tja, k zvejo kdo je prsel si misljo fejst tasvoje
Odgovori
+8
8 0
daiči
30. 12. 2025 19.57
uglavnm kr je dubu batin jh je premal dubu
Odgovori
+2
2 0
Prelepa Soča
30. 12. 2025 19.51
Problem?
Odgovori
+7
10 3
