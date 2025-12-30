Namesto mladoletnice ga je pričakala skupina zamaskirancev

Moški je bil 19. decembra dogovorjen za srečanje v Mariboru. Do njega je pristopilo več mladih in z njim fizično obračunalo, so nam potrdili na PU Maribor.

Moškemu naj bi ukradli denar in mu poškodovali vozilo. Policija v povezavi z dogodkom še zbira obvestila zaradi suma storitve različnih kaznivih dejanj.

Slovenske novice so poročale, da naj bi moški, doma iz občine Radenci, na spletu navezal stik z osebo, ki se je predstavila kot mladoletnica. Namesto dekleta pa ga je nato na dogovorjenem mestu čakala skupina zamaskirancev.