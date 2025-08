Voznik namesto 80 peljal kar 138 km/h in ostal brez vozniškega dovoljenja

Mariborski policisti so med poostrenim nadzorom cestnega prometa ugotovili 69 prekoračitev hitrosti, od tega kar 55 v naseljih. Eden od voznikov je na delu regionalne ceste izven naselja Maribor, kjer je hitrost s prometno signalizacijo omejena na 80 km/h, vozil s hitrostjo 138 km/h. Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.