Napad medvedke na območju občine Ig

Na Sarskem je danes zjutraj medvedka napadla človeka, ki ji je uspel ubežati in ni bil poškodovan. Medvedka z lanskoletnim mladičem se lahko premika po širšem območju, zato Občina Ig prebivalce Sarskega, Suše, Klade, Golega, Kremenice, Dobravice in Drage poziva k previdnosti pri gibanju in zadrževanju na prostem.

Medvedi so praviloma plašni in se izogibajo ljudem; verjetno se bodo umaknili, preden jih boste opazili. "Ne marajo presenečenj, zato opozarjajte na svojo prisotnost, še posebno pri prehodu skozi gosto vegetacijo," pa svetujejo na Lovski zvezi Slovenije (LZS). "Med sprehodom po gozdu se držimo označenih poti. Na svojo prisotnost opozorimo z nekoliko glasnejšo hojo in govorjenjem; da se nam živali lahko umaknejo. Mladičem se ne približujemo in jih ne hranimo," še dodajajo.

"Policija je prvi pravi naslov ob srečanju medveda, lovci pozneje uredimo odstrel," je sicer pred časom dejal predsednik Lovske družine Rakitna Marjan Šivic. Bežanja ne priporoča, a če prepoznamo možnost pobega, jo izkoristimo: "Medved lahko ujame konje v diru. Treba se je na lep, tih način odmakniti. Če ni te možnosti, si pokrijete glavo, se uležete na trebuh in mirujete."

Odrasli medvedi so samotarji, razen v času parjenja. Medved ima dobro razvita vsa čutila, najbolj pa voh in sluh, vid pa manj. Čez dan največkrat počivajo v goščavi ali brlogu, zjutraj in zvečer pa iščejo hrano, ki so jo sposobni zavohati več kilometrov daleč. Z veseljem se lotijo tudi hrane človeškega izvora, še posebej če je ta slabo zavarovana (odpadki, poljščine, rejne živali ...), pojasnjujejo na LZS in poudarjajo, da je prav hrana človeškega izvora, ki medvede privablja v bližino naselij, najpogostejši vzrok konfliktov.

"Pri medvedih je pogost poskus strašilnega napada, kar pomeni, da želijo človeka, ki je zanje vsiljivec, sprva samo pregnati. To pogosto naredi tudi medvedka, ki vodi mladiča. Nevarno pa je, kadar se človek znajde med medvedko in mladiči. Takrat medvedka meni, da so njeni mladiči ogroženi in sledi pravi napad. Medvedi so dobri plezalci, v teku pa dosežejo hitrost do 50 km/h; ujamejo vas lahko v nekaj metrih, zato ne bežite in ne plezajte na drevo. Ob srečanju z medvedom se vedemo umirjeno – umikajmo se počasi in ritensko, ne obrnimo mu hrbta," so še zapisali pri lovski zvezi.