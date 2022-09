Napad na 20-letnico: storilec se je na kraj zločina odpravil z rokavicami

Kot poroča Večer, se je storilec na zločin dobro pripravil, s seboj je imel sekiro in nož, pred napadom pa si je nadel tudi rokavice. Policija je včeraj zatrdila, da storilca v povezavi z žrtvijo še niso obravnavali, a njeni svojci so za Večer dejali, da so prijavili poškodovanje njenega avtomobila in to, da je domnevni storilec s seboj nosil nož. Kot še poročajo, je dekle danes že odzivno in nima tako poškodovanega obraza, da ne bi bila prepoznavna, je pa stanje poškodbe glave še vedno resno.

Moški naj bi se nad žensko fizično izživljal, jo napadel s sekiro in nožem, ji odrezal palec in ji do neprepoznavnosti iznakazil obraz. Porezal naj bi jo tudi po ušesu in jo večkrat zabodel v predel trebuha, poročajo pri Večeru. Lažje naj bi bil poškodovan tudi osumljenec, ki je kraj dogodka najprej zapustil, kasneje pa se je vrnil po nahrbtnik, ki ga je pozabil v parku. Tam ga je policija nato prijela. Dopoldan je dejanje priznal.