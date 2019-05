Napad na Arsenovičev lokal: policija išče neznanca s fotografij

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, njihovi kriminalisti še vedno obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Kot so odkrili s pomočjo posnetka, sta s kraja kaznivega dejanja pobegnila dva neznana moška.

Mariborski kriminalisti še vedno iščejo storilce, ki so konec marca s pirotehničnim sredstvom poškodovali steklo gostinskega lokala Rožmarin v Gosposki ulici v Mariboru, ki je v lasti aktualnega župana Saše Arsenoviča . Danes so javnosti posredovali fotografije dveh neznanih moških, ki ju je 28. marca ponoči posnela nadzorna kamera.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o tem dejanju ali prepoznajo moška na priloženih fotografijah, da jim to sporočijo na telefonsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Kot je marca ob omenjenem napadu povedal Arsenovič, ga žalosti, da se je kljub odličnemu začetku dela nove ekipe in sodelavcev na mestni občini zgodil že tretji napad na lastnino Galerije Gosposka. Po dveh zlomljenih steklih na Gostilni Maribor in najdeni granitni kocki, ki je priletela skozi eno od teh stekel, so napadli še eno od njegovih restavracij.

Po njegovem prepričanju so bili ti dogodki politično motivirani, a je dodal, da se ne bo pustil ustrahovati. Le nekaj dni pozneje je naletel še na poškodovana vrtna vrata v svoji stanovanjski hiši v Mariboru.