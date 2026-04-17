Napad na bankomat: varna detonacija eksploziva in evakuacija

Policisti so bili danes ob 2.15 uri obveščeni, da je na bencinskem servisu v Ključarovcih pri Ljutomeru prišlo do napada na bankomat. Policisti so kraj zavarovali in zbirajo obvestila.
Na kraju dogodka se izvaja varna detonacija eksploziva v bankomatu. Za dodatno varnost bodo poskrbeli gasilci. Na kraju je postavljen varnostni bazen, izvedli so tudi evakuacijo oseb.
Policisti pozivajo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku, da to sporočijo na telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200, so sporočili s PU Murska Sobota.
