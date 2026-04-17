Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Napad na bankomat: varna detonacija eksploziva in evakuacija

Ljutomer, 17. 04. 2026 16.57 pred 12 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Bankomat

Na bencinskem servisu v Ključarovcih pri Ljutomeru so ponoči neznanci napadli bankomat. Policija je izvedla evakuacijo, trenutno pa strokovne službe izvajajo nadzorovano detonacijo preostalega eksplozivnega sredstva.

Policisti so bili danes ob 2.15 uri obveščeni, da je na bencinskem servisu v Ključarovcih pri Ljutomeru prišlo do napada na bankomat. Policisti so kraj zavarovali in zbirajo obvestila.

Poškodovan bankomat. Slika je simbolična.
FOTO: Shutterstock

Na kraju dogodka se izvaja varna detonacija eksploziva v bankomatu. Za dodatno varnost bodo poskrbeli gasilci. Na kraju je postavljen varnostni bazen, izvedli so tudi evakuacijo oseb. 

Policisti pozivajo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku, da to sporočijo na telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200, so sporočili s PU Murska Sobota. 

V Italiji prijeli osumljenca ropa zlatarne v Ljubljani

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
17. 04. 2026 17.20
Ko jih bodo ujeli, naj jih posadijo na stol, pod njim pa enak eksploziv, ki naj eksplodira, da bo že končno enkrat mir s temi traparijami.
Odgovori
0 0
smetilka
17. 04. 2026 17.16
zadnje čase jih več razstrelijo, kot jih ljudje sploh še nucajo
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko
Kaj lahko povzroči težji porod? Rizični dejavniki, ki jih morate poznati
Kaj lahko povzroči težji porod? Rizični dejavniki, ki jih morate poznati
To je razlog, da Tonči Huljić danes deluje mlajši in srečnejši
To je razlog, da Tonči Huljić danes deluje mlajši in srečnejši
Kako pravilno shranjevati materino mleko?
Kako pravilno shranjevati materino mleko?
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka navdušuje z novo frizuro
Po izginotju hčerke je morala sprejeti nemogočo odločitev
Po izginotju hčerke je morala sprejeti nemogočo odločitev
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
6 izdelkov, ki jih ne smete kupiti na spletu
6 izdelkov, ki jih ne smete kupiti na spletu
vizita
Portal
Koliko magnezija res potrebujemo in kako ga vnesti, da ga telo izkoristi
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
To je najstarejša prebivalka, ki je praznovala 112. rojstni dan
To je najstarejša prebivalka, ki je praznovala 112. rojstni dan
Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)
Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)
cekin
Portal
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
moskisvet
Portal
Provokativna prosojna majica sprožila vroče odzive po drami z bivšim
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Ima J. Lo novega? Naj bi ji povsem zmešal glavo
Ima J. Lo novega? Naj bi ji povsem zmešal glavo
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
dominvrt
Portal
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
okusno
Portal
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
voyo
Portal
Creed 3
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641