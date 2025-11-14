Napad na Bavarskem dvoru: osumljenec je slovenski državljan

Ljubljanski policisti so za zdaj skopi z informacijami glede včerajšnjega napada na Bavarskem dvoru. Pojasnili so le, da preiskava še poteka, več pa bodo razkrili na novinarski konferenci ob 15. uri.

Na njej bosta spregovorila Primož Podbelšek, vodja Oddelka za splošno kriminaliteto na PU Ljubljana, in predstavnik Ljubljanskega potniškega prometa, dr. Rok Vihar.

Valter Zrinski iz sektorja kriminalistične policije je v oddaji 24UR ZVEČER potrdil, da je 37-letni osumljenec slovenski državljan, aretaciji pa se ni upiral. Prijeli so ga okoli 20. ure na območju Ljubljane.

Kot smo poročali, je bil v napadu z ostrim predmetom huje poškodovan voznik mestnega avtobusa. Reševalci so ga prepeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa je še vedno ogroženo.