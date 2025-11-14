Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Napad na Bavarskem dvoru: osumljenec je slovenski državljan

Ljubljana, 14. 11. 2025 11.32 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
0

Kriminalistična preiskava napada z ostrim predmetom na Bavarskem dvoru še poteka. Policija podrobnosti za zdaj še ne razkriva, so pa potrdili, da so prijeli osumljenca, ki je slovenski državljan. Več bo predvidoma znanega na novinarski konferenci ob 15. uri, ki jo bomo spremljali v živo.

Ljubljanski policisti so za zdaj skopi z informacijami glede včerajšnjega napada na Bavarskem dvoru. Pojasnili so le, da preiskava še poteka, več pa bodo razkrili na novinarski konferenci ob 15. uri. 

Na njej bosta spregovorila Primož Podbelšek, vodja Oddelka za splošno kriminaliteto na PU Ljubljana, in predstavnik Ljubljanskega potniškega prometa, dr. Rok Vihar

Valter Zrinski iz sektorja kriminalistične policije je v oddaji 24UR ZVEČER potrdil, da je 37-letni osumljenec slovenski državljan, aretaciji pa se ni upiral. Prijeli so ga okoli 20. ure na območju Ljubljane. 

Kot smo poročali, je bil v napadu z ostrim predmetom huje poškodovan voznik mestnega avtobusa. Reševalci so ga prepeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa je še vedno ogroženo. 

Na napad so se odzvali tudi v Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije, kjer poudarjajo, da varnost voznikov ni privilegij, temveč njihova temeljna pravica. 

"Brutalni napad na našega kolega v Ljubljani je le posledica sistematičnega razvrednotenja našega poklica. V imenu dobičkov in prihrankov sta varnost in dostojanstvo voznikov postala le številka v računovodskih knjigah. Poklic voznika avtobusa so popolnoma razvrednotili," so zapisali v izjavi za medije. 

Pri tem poudarjajo, da so se delovni pogoji poslabšali, varnostni ukrepi pa "veljajo le na papirju". 

Od pristojnih zahtevajo takojšnje priznanje statusa uradne osebe, sprejem zakonskih sprememb in enako pravno zaščito kot pri drugih poklicih z javno funkcijo. Pozivajo tudi k ureditvi plač in sprejetju varnostnih ukrepov, med drugim varnostne pregrade na avtobusih, obvezna usposabljanja za nasilne situacije, učinkovit protokol sodelovanja s Policijo in psihološko podporo za žrtve nasilja. 

napad lpp ljubljana
Naslednji članek

V hišnih preiskavah zasegli orožje in sadike konoplje

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330