Napad na Bavarskem dvoru: osumljenec je slovenski državljan

Ljubljanski policisti so za zdaj skopi z informacijami glede včerajšnjega napada na Bavarskem dvoru. Pojasnili so le, da preiskava še poteka, več pa bodo razkrili na novinarski konferenci ob 15. uri.
Na njej bosta spregovorila Primož Podbelšek, vodja Oddelka za splošno kriminaliteto na PU Ljubljana, in predstavnik Ljubljanskega potniškega prometa, dr. Rok Vihar.
Valter Zrinski iz sektorja kriminalistične policije je v oddaji 24UR ZVEČER potrdil, da je 37-letni osumljenec slovenski državljan, aretaciji pa se ni upiral. Prijeli so ga okoli 20. ure na območju Ljubljane.
Kot smo poročali, je bil v napadu z ostrim predmetom huje poškodovan voznik mestnega avtobusa. Reševalci so ga prepeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa je še vedno ogroženo.
- FOTO: Damjan Žibert
Na napad so se odzvali tudi v Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije, kjer poudarjajo, da varnost voznikov ni privilegij, temveč njihova temeljna pravica.
"Brutalni napad na našega kolega v Ljubljani je le posledica sistematičnega razvrednotenja našega poklica. V imenu dobičkov in prihrankov sta varnost in dostojanstvo voznikov postala le številka v računovodskih knjigah. Poklic voznika avtobusa so popolnoma razvrednotili," so zapisali v izjavi za medije.
Pri tem poudarjajo, da so se delovni pogoji poslabšali, varnostni ukrepi pa "veljajo le na papirju".
Od pristojnih zahtevajo takojšnje priznanje statusa uradne osebe, sprejem zakonskih sprememb in enako pravno zaščito kot pri drugih poklicih z javno funkcijo. Pozivajo tudi k ureditvi plač in sprejetju varnostnih ukrepov, med drugim varnostne pregrade na avtobusih, obvezna usposabljanja za nasilne situacije, učinkovit protokol sodelovanja s Policijo in psihološko podporo za žrtve nasilja.