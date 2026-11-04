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Črna kronika

Napad na delovišču, obračun s tatom kolesa in grožnja z nožem

Koper, 04. 11. 2026 08.59 pred 29 minutami 2 min branja 1

Avtor:
D.L.
Pest

Na delovišču pri Postojni je 53-letnik napadel 55-letnega moškega, povod je bilo nesoglasje glede izvedbe del. V Izoli je 47-letnik prepoznal tatu kolesa in obračunal z njim. V Kopru je neznanec 25-letniku zagrozil z nožem, ko se je umaknil v bližnjo trgovino, pa ga je udaril v glavo. Zaposlenim v domu za starostnike pa je nekdo grozil po telefonu.

Slovenska policija
Slovenska policija
FOTO: Shutterstock

Torek je na območju koprske policijske uprave minil v znamenju fizičnih obračunov. Prvega so policisti obravnavali že ob osmih zjutraj, ko so pesti zapele na delovišču v okolici Postojne. Zaradi nesoglasja glede izvedbe del je 53-letnik fizično napadel 55-letnega moškega in ga udaril v predel glave. Policisti so zoper kršitelja izvedli hitri postopek z izdajo odločbe.

Pol ure pozneje so jih poklicali zaradi grožnje zaposlenim v enem izmed domov za starejše. "42-letni osumljenec je po telefonu grozil, da bo fizično obračunal z zaposlenimi in jih pobil, zaradi česar so se oškodovanci počutili ogrožene. Policisti zbirajo obvestila, po zaključku preiskave pa bo zoper osumljenca podana kazenska ovadba," je sporočil Loris Čendak, predstavnik PU Koper.

Ob 12.19 so v Izoli obravnavali dogodek, povezan s tatvino kolesa. 47-letni moški je prepoznal pet let mlajšega osumljenca tatvine kolesa in se odločil z njim obračunati. Povzročil mu je hudo telesno poškodbo, je sporočil Čendak. "Policisti zoper osumljenca napada vodijo kazenski postopek, 42-letnika pa obravnavajo zaradi več kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete," je dodal.

Zadnje posredovanje zaradi nasilja so zabeležili v Kopru nekaj minut pred 18. uro. "Po doslej zbranih obvestilih je neznani moški pristopil do 25-letnega oškodovanca, mu k telesu prislonil manjši nož in mu grozil, da ga bo zabodel. Ko se je oškodovanec umaknil v bližnji trgovski objekt, ga je osumljenec še udaril v predel glave, nato pa s kraja pobegnil," so na PU Koper zapisali o dogodku. Preiskava še poteka, po zaključku sledi kazenska ovadba.

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kronika PU Koper nasilje pretep kriminaliteta

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KOMENTARJI1

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Deathstar
04. 11. 2026 09.43
Jaz da vidim svoje odtujeno kolo, in tipa na njemu.... bi ravnal isto.... tipa bi resetiral na tovarniške nastavitve....
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