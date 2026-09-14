Napad na Vinici: z nožem nad očima na poti z družinskega obiska

V vozilu se je z njima nahajala tudi žena napadenega. Občan Vinice, ki je aktivno pristopil v bran starejšemu moškemu, je napadalcu preprečil nadaljevanje napada. Ta je nož odložil na streho vozila, sedel na tla poleg njega in na kraju počakal policiste, ki so mu odvzeli prostost.

Napad se je zgodil v nedeljo nekaj po 15. uri. Ko se je družina vračala s Hrvaške, je moški (letnik 1977) z nožem napadel svojega očima. Ta je na bencinskem servisu izstopil iz avta, a je storilec nadaljeval z napadom in očimu zadal več vbodnih ran.

Kot so sporočili s PU Novo mesto, ga bodo s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika v torek. "Opravljen je bil ogled kraja kaznivega dejanja in razgovori s pričami ter zavarovanje sledov, kakor tudi noža kot predmeta storitve. Zoper storilca bo na ODT v Novem mestu podana kazenska ovadba za poskus uboja po 115. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) v zvezi s 34. členom istega zakona."

Bencinski servis je po opravljenih formalnostih ogleda kraja kaznivega dejanja nadaljeval z obratovanjem. Nihče od zaposlenih na servisu, kakor tudi strank, ki so se tedaj tam nahajale, ni bil ogrožen, so dodali.

Reševalci nujne medicinske pomoči so oskrbeli napadenega. Nato ga je odpeljal helikopter nujne medicinske pomoči v UKC Ljubljana. Po prvih znanih podatkih je zadobil hude telesne poškodbe, vendar je zunaj življenjske nevarnosti in je v medicinski oskrbi. O zadevi sta bila obveščena preiskovalni sodnik in državna tožilka, ki sta prevzela preiskovalna dejanja. Na kraj je prišla tudi ogledna skupina PU Novo mesto.