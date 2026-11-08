'Napad' s pirotehniko na koprsko policijsko postajo

Dogodek se je zgodil v petek okrog 18.30 ure zvečer. Kot so sporočili koprski policisti, so trije mladoletniki z izstreljevanjem pirotehnike v objekt PP Koper povzročili nevarnost za življenje ljudi in premoženje velike vrednosti.

Zaenkrat so ugotovili škodo na vozilu enega od zaposlenih, na objektu pa škoda ni nastala. Obveščeni so bili starši in skrbniki mladoletnikov ter Center za socialno delo, ki so se vključili v postopek policije in mladoletnike prevzeli.

O ugotovitvah so obvestili tudi pristojno državno tožilstvo. Policija še ugotavlja ostale osumljence in zbira obvestila. Po zaključku preiskave bodo zoper osumljene podali kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Kopru, so dodali v sporočilu za javnost.