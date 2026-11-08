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Črna kronika

'Napad' s pirotehniko na koprsko policijsko postajo

Koper, 08. 11. 2026 11.51 pred 59 minutami 1 min branja 40

Avtor:
M.V.
Petarde

Trije mladoletniki, stari 15 in 16 let, so pirotehnične izstrelke usmerili v objekt Policijske postaje Koper. Policisti so jih izsledili ter obvestili starše ter Center za socialno delo, ki so se vključili v postopek policije in prevzeli mladoletnike.

Dogodek se je zgodil v petek okrog 18.30 ure zvečer. Kot so sporočili koprski policisti, so trije mladoletniki z izstreljevanjem pirotehnike v objekt PP Koper povzročili nevarnost za življenje ljudi in premoženje velike vrednosti.

Zaenkrat so ugotovili škodo na vozilu enega od zaposlenih, na objektu pa škoda ni nastala. Obveščeni so bili starši in skrbniki mladoletnikov ter Center za socialno delo, ki so se vključili v postopek policije in mladoletnike prevzeli. 

O ugotovitvah so obvestili tudi pristojno državno tožilstvo. Policija še ugotavlja ostale osumljence in zbira obvestila. Po zaključku preiskave bodo zoper osumljene podali kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Kopru, so dodali v sporočilu za javnost.

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policija koper pirotehnika mladoletniki

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KOMENTARJI40

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Christi Miles
08. 11. 2026 13.03
Pa to je za skozlat. Mulce v prevzgojne ustanove za par mesecev poslat takoj, staršem pa nabiti kazen 2.000 eur minimalno
Odgovori
+1
1 0
Kviz
08. 11. 2026 13.02
Nalomit da si zapomnijo dokler se bodo lahko gibali. Če pa policija tega ni sposobna, naj pokličejo miličnike.
Odgovori
0 0
Vzorčen primer
08. 11. 2026 13.01
Sposobni kader je moral policijo zapustit ali pa so ga namerno odstranili podporniki prejšnje vlade. Ne se čudit, da je kadrovska situacija v polciji takšna kot je. Preverite malo po pisarnah na generalni upravi pa boste takoj videli zakaj je policije v propadu.
Odgovori
0 0
ALEX0000
08. 11. 2026 12.59
Matoz še je sploh minister? Ni nobenih ukrepov.
Odgovori
-1
0 1
Arlo
08. 11. 2026 12.58
Ne pritiskajo po blokovskih zvoncih. Vsaj to.
Odgovori
+0
1 1
Druk 89
08. 11. 2026 12.56
Ce bi policija imela avtoriteto se to ne bi dogajalo ne pa da se vozijo ob teh huliganih in jih samo opozarjajo.ce so dovolj pogumni za neumnosti so tudi za batine.rocni vnos podatkov je zmeraj zalegel.
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+2
2 0
blue3dragon
08. 11. 2026 12.50
Še eni sončki...
Odgovori
+3
3 0
devlon
08. 11. 2026 12.46
zakaj naj mladoleniki ne bi kazensko odgovarjali za svoje neumnosti? v nek otroški zapor naj jih strpajo.
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+6
6 0
FreedomMan
08. 11. 2026 12.50
Starši naj plačajo po 5000 eur za takšne vandalizme pa se bo hitro uredilo takšne deviacije
Odgovori
+4
4 0
jank
08. 11. 2026 12.38
Ali se je kaj takega počelo, ko je bil minister za notranje zadeve Pokljukar, ki so ga ti isti sedaj vladajoči takrat ves čas zasmehovali in blatili.
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+1
7 6
El Diabbolo
08. 11. 2026 12.44
Je se je, takrat so se taka dejanja razvila
Odgovori
+3
8 5
Vzorčen primer
08. 11. 2026 12.58
Takrat se je vse to skrivalo pred javnostjo ker mediji niso smeli poročat.
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+1
1 0
Dr Dre
08. 11. 2026 12.34
Remigracija nazaj v njihove domovine... SLOVENIJO SLOVENCEM...Saj to je legitimno..
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+15
17 2
jank
08. 11. 2026 12.39
A to so mladoletniki nepravih???
Odgovori
+0
3 3
Mihelij
08. 11. 2026 12.49
Kam bi torej sebe poslal? Nazaj v Slovrnijo ali
Odgovori
-1
2 3
Mihelij
08. 11. 2026 12.50
Torej, kam bi sebe poslal? Nazaj v Slovenijo, ali tja od koder so prisli tvoji predniki? Saj ves, kje moras najprej pomesti.
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-2
1 3
JAZsemTI
08. 11. 2026 12.34
Se samo meni zdi, da je z uvozom tudi huliganstvo v porastu?!
Odgovori
+15
16 1
jank
08. 11. 2026 12.40
Kdo je uvozil te mladoletnike? A Matoz, Janša, Vrtovec, mogoče pa prijatelj z juga Stevo???
Odgovori
-1
4 5
ares2
08. 11. 2026 12.33
Ni še konec dneva. Te na JV se pa sedaj počutijo malo ogrožene. LJ, Domžale, Kranj , Primorska prevladujejo...
Odgovori
+9
9 0
YouRangMyLord
08. 11. 2026 13.02
@ares2: po debatah na socialnih omrežjih domžalskih skupin so mulci iz današnje akcije lomljenja ogledal parkiranih vozil v Domžalah iz sosednjega Mengša in Komende.
Odgovori
0 0
LoToGo
08. 11. 2026 12.33
Starši baje plačajo vse stroške in ne samo nizke kazni.
Odgovori
+7
7 0
Fery Zaka
08. 11. 2026 12.33
Včasih smo imeli poboljševalnice. Danes nimamo nič. Mogoče jih bo kdo okregal. V kolikor se upa izpostaviti odvetnikom. Ker se jih tudi to ne sme.
Odgovori
+7
7 0
Mizainstol
08. 11. 2026 12.32
Jansa, Matoz, mislita kaj delat? Napisita strozje zakone, kaj cakata?
Odgovori
+9
9 0
Mac-tat
08. 11. 2026 12.28
"Center za socialno delo, ki so se vključili v postopek policije in mladoletnike prevzeli". Nisem vedel, da ima CSD v Kopru prostore za takojšnje pridržanje mladoletnikov - kje so bili čez vikend???
Odgovori
+7
8 1
juventina10
08. 11. 2026 12.24
take dat v družbeno koristno delo,takoj,pa da vidijo kaj taka dejanja lahko povzročijo na objektih in človeku.
Odgovori
+12
12 0
Free_Palestine
08. 11. 2026 12.23
Kaj bodo še le delali ko bodo odrasli...
Odgovori
+11
11 0
čevapgpt
08. 11. 2026 12.25
Za župane bojo kandidirali.
Odgovori
+4
5 1
Morgoth
08. 11. 2026 12.44
Kampanije pa v albanščini in srbohrvaščini.
Odgovori
+4
4 0
rok1211
08. 11. 2026 12.22
Dokler jim boste pustili, bo vedno hujše
Odgovori
+10
10 0
zajfa
08. 11. 2026 12.22
Mladi se nimajo kam dat. Evo, rezultati. Vse od a do ž je prilagojeno starčkom s polnimi denarnicami. Na mladih svet stoji v pravljici.
Odgovori
-19
1 20
Animal_Pump
08. 11. 2026 12.25
Ma kaj se nimajo kam dat. Tolik kot ke danes vsega...ni bilo vcasih nikol. Igrisca na vsakem vogalu. Naj migajo raje...vsi zaspehani pa zavaljeni. Sam sranje bi delal ...igrisca pa unicujejo. Gnili tastati...gnili njihovi izrodki. Naj jih dajo v posvojitev al pa v delovne kampe, ce se ns znajo ukvarjat z njimi
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+15
15 0
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