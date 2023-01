Napad s sekiro: mati umorjenega otroka je bila večkrat na policiji

Prijateljice: Rekel ji je, da jo bo nekega dne ubil

Njene prijateljice so za Telegram povedale, da se je, ker se ni želel spremeniti, odločila prekiniti vse stike s Kneževićem. A kot so dodale, se on s tem ni mogel sprijazniti. "Od takrat naprej ji je delal težave," se spominjajo.

"Rekel ji je, da jo bo nekega dne ubil," so razkrile in dodale, da je Knežević izkoristil priložnost, ko se je ženskin brat preselil na drug naslov. "Do takrat so vsi živeli skupaj v hiši, brat pa se je preselil pred prazniki. Knežević je očitno izkoristil dejstvo, da ni imela več nikogar, ki bi jo branil," so prepričane prijateljice.