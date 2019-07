Napad v centru za socialno delo na Hrvaškem: umrl še 35-letni pravnik

Spomnimo, pred desetimi dnevi se je zgodilo streljanje v centru za socialno delo v Đakovu. Že na kraju dogodka je umrla dolgoletna socialna delavka, ki je bila zaposlena v centru, huje ranjen pa je bil tudi 35-letni pravnik, ki je danes umrl v osiješki bolnišnici.

Storilec je po napadu pobegnil, a so ga policisti nekaj ur po zločinu prijeli nedaleč od Đakova. Ko so ga prijeli, so mu ob pištoli zasegli tudi potni list in približno 10.000 kun (1350 evrov) gotovine. Nameraval naj bi namreč pobegniti v sosednjo Bosno in Hercegovino. Osumljenec ima poleg hrvaškega tudi državljanstvo BiH.