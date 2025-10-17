Svetli način
Napad v Črnučah: 56-letnik z ostrim predmetom hudo ranil 54-letnico

Ljubljana, 17. 10. 2025 08.37 | Posodobljeno pred 28 minutami

D. S.
Na območju Črnuč je 56-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 54-letnico. Poškodovano so odpeljali v UKC Ljubljana, kjer se borijo za njeno življenje. Policija je osumljencu odvzela prostost, motiv dejanja pa še ni jasen. Na Zasavski cesti proti Šentjakobu je zato popolna zapora.

Ljubljanski policisti so bili danes okrog 4. ure obveščeni o dogodku na območju Črnuč, kjer je po prvih podatkih 56-letni osumljenec z ostrim predmetov huje poškodoval 54-letno žensko. Na Zasavski cesti proti Šentjakobu je zato popolna zapora.

"Poškodovana je bila z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana, njeno življenje je ogroženo. Osumljenca so policisti prijeli v bližini kraja in mu odvzeli prostost," so sporočili s Policije.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo s preiskavo, motiv dejanja pa še ni znan.

Policija
Policija FOTO: Miro Majcen
