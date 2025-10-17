Napad v Črnučah: 56-letnik z ostrim predmetom hudo ranil 54-letnico

Ljubljanski policisti so bili danes okrog 4. ure obveščeni o dogodku na območju Črnuč, kjer je po prvih podatkih 56-letni osumljenec z ostrim predmetov huje poškodoval 54-letno žensko. Na Zasavski cesti proti Šentjakobu je zato popolna zapora.

"Poškodovana je bila z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana, njeno življenje je ogroženo. Osumljenca so policisti prijeli v bližini kraja in mu odvzeli prostost," so sporočili s Policije.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo s preiskavo, motiv dejanja pa še ni znan.