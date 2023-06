Gašparič krivde za poskus umora študentke v mariborskem parku ne priznava

Da je 4. septembra lani okoli 1. ure zjutraj Gašparič žrtev poskušal umoriti, in to na posebej grozovit način, izhaja iz obtožnice, ki jo je danes prebral višji državni tožilec Darko Simonič. Študentko, v katero je bil zaljubljen, a mu ta čustev ni vračala, je s pretvezo, naj prebere njegova pisma, zvabil v mariborski mestni park. Pričakal jo je v bližini Akvarija, nato pa jo iz zasede napadel. "Oškodovanka napada ni mogla pričakovati, saj ji je dejal, da ji bo tam le pustil škatlo s pismi," je izpostavil tožilec. Gašparič jo je nato večkrat zabodel – v trebuh in glavo, se nanjo usedel, jo z obema rokama prijel za glavo in udarjal ob tla, izhaja iz obtožnice. "Utrpela je številne rane, odsekal ji je palec leve roke, poškodbe kosti glave, ureznine – samo po glavi 20, in ji s tem zadejal življenjsko ogrožujoče poškodbe. Da ni umrla, je zgolj stvar srečnih naključij – da so njene krike slišali mimoidoči in policisti, ki so bili takrat v bližini, ter da so ji nudili takojšnjo zdravstveno pomoč. Njegovo dejanje je bilo surovo, brutalno, neusmiljeno, tudi sadistično. Izvršil ga je na zahrbten in grozljiv način." Po mnenju tožilstva je bil vzrok (tudi) ljubosumje, napad pa je izvedel z zgolj enim samim namenom: umoriti 20-letnico. "To izkazuje tudi način napada – njena glava je bila ena sama krvava gmota," je navedel Simonič.

23-letnik je na to odgovoril, da vsebino obtožnice razume. Je pa njegov zagovornik Žiga Podobnik še pred izrekom obtoženca o krivdi vložil procesni predlog – in sicer za izločitev dela dokazov. "Obdolženi se bo o krivdi izjavil po tem, ko bo sodišče odločilo o predlogu," je dejal. Da je bilo o izločitvi nekaterih dokazov že odločeno, je na to odvrnil vodja mariborskega okrožnega državnega tožilstva. Višje sodišče je namreč ob koncu sodne preiskave iz kazenskega spisa izločilo obtoženčev mobilni telefon in oblačila, ki so mu jih zasegli v času prijetja, ker ga policisti niso pravilno seznanili z razlogom za odvzem prostosti, prav tako ga naj ne bi ustrezno podučili o pravicah. "Predlog se zdaj nanaša na izločitev dokazov iz drugih razlogov. Res je del dokazov že izključen, a zdaj imam drug predlog," je odgovoril Podobnik. Sodnica Danila Dobčnik Šošterič je obtoženčevega zagovornika pri tem seznanila, da zakon o kazenskem postopku določa vrstni red, ta pa je dejal, da je to zgolj predlog. Dobčnik Šošteričeva je nato sklenila, da predobravnavni narok izvedejo po ustaljenem redu.