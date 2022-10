Napad v središču Ljubljane: moški planil na mimoidočega, žensko ugriznil v obraz

V sredo nekaj po 16. uri so bili policisti obveščeni, da oseba na Prešernovem trgu, ki ima pri sebi psa, krši javni red in mir ter nadleguje mimoidoče in je do njih nasilna.

En izmed udeležencev napada je za portal Ljubljanainfo povedal, da naj bi šlo za popolnoma nepričakovan napad, v katerem je napadalec planil nanj, a se ga je sprva uspešno otresel. Nato je krenil naprej in po nekaj korakih zaslišal vpitje: "Plačujem stanovanje, 800 evrov na mesec, država mi prav nič ne da, živim v luknji, poklal bom čisto vse."

Moški je nato napadel še žensko, ki naj bi jo naj ugriznil v obraz. Po poročanju portala so jo odpeljali v UKC Ljubljana, kjer so ji rano zašili. Kot so nam sporočili ljubljanski policisti, je bila občanka lažje poškodovana.

Policisti so storilca na kraju dogodka prijeli, v postopku pa pri njem ugotovili nepojasnjeno stanje, zaradi česar so ga predali zdravstvenemu osebju, so sporočili iz PU Ljubljana.

V nadaljevanju so obvestili pristojne, ki so poskrbeli za varstvo živali. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo glede na ugotovitve izvedli ustrezne ukrepe.