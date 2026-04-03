Napad z nožem na šoli v Murski Soboti: madžarska policija prijela dijaka

Kot poroča Vestnik, so Madžari prijeli dijaka, ki je sovrstnika spodbujal k napadu na soboški šoli. Kot je sporočila madžarska policija, so jih slovenski policisti obvestili, da so na platformi Discord našli sporočila med 15-letnikoma. Ta sta si dopisovala in se spodbujala k napadom. Dijak, ki je v Sloveniji porezal dijakinjo, je še vedno v priporu.

Dijaka sta se med seboj dogovarjala o napadih na šolah, zato so policisti obvestili Center za boj proti terorizmu. Madžarske oblasti so identificirale madžarskega mladostnika in ga prijele ter preprečili nadaljna kazniva dejanja.