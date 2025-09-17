Po napadu sta se oba napadena umaknila in okoli 13.15 poklicala policijo. Policisti so zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper življenje in telo opravili ogled kraja in bodo po vseh zbranih obvestilih na državno tožilstvo podali ustrezen ukrep, so sporočili s Policijske uprave Koper.
Črna kronika
V okolici Divače par napadel starejša moška
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Komentarji
2
Policisti so v torek popoldne posredovali v okolici Divače, kjer sta 52-letni moški in njegova 45-letna partnerica iz Divače napadla 70- in 74-letna moška iz Ljubljane in Celja. Sprva ju je s predmetom, podobnim teleskopski palici, napadel moški, ko se je eden od njiju ubranil s solzivcem, pa ju je ravno tako s solzivcem napadla ženska.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.