V okolici Divače par napadel starejša moška

Policisti so v torek popoldne posredovali v okolici Divače, kjer sta 52-letni moški in njegova 45-letna partnerica iz Divače napadla 70- in 74-letna moška iz Ljubljane in Celja. Sprva ju je s predmetom, podobnim teleskopski palici, napadel moški, ko se je eden od njiju ubranil s solzivcem, pa ju je ravno tako s solzivcem napadla ženska.