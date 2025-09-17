Svetli način
Črna kronika

V okolici Divače par napadel starejša moška

Divača, 17. 09. 2025 12.54 | Posodobljeno pred 37 minutami

Avtor
STA , D.L.
Policisti so v torek popoldne posredovali v okolici Divače, kjer sta 52-letni moški in njegova 45-letna partnerica iz Divače napadla 70- in 74-letna moška iz Ljubljane in Celja. Sprva ju je s predmetom, podobnim teleskopski palici, napadel moški, ko se je eden od njiju ubranil s solzivcem, pa ju je ravno tako s solzivcem napadla ženska.

Napad
Napad FOTO: Shutterstock

Po napadu sta se oba napadena umaknila in okoli 13.15 poklicala policijo. Policisti so zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper življenje in telo opravili ogled kraja in bodo po vseh zbranih obvestilih na državno tožilstvo podali ustrezen ukrep, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Divača napad palica solzivec policija
CenterDesno
17. 09. 2025 13.35
+1
A so bili iglarji al bak reni ?
komarec
17. 09. 2025 13.17
+2
Samo enemu takemu bi omogočili sojenje Kim-u in bi se tovrsten kriminal zmanjšal najmanj za polovico.
