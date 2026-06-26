Napadala, ustrahovala in ropala mladoletnike: tujca v zapor

Sodišče je sodbo 19-letnikoma, ki sta se morala zagovarjati zaradi več kaznivih dejanj, izreklo v sredo. Sanduju je obtožba očitala nasilništvo, štiri rope, dva poskusa ropa in grožnjo, Halitiju pa nasilništvo, rop in grožnje. V napadih na šolarje nista delovala sama, z njima so bili še en mladoletnik in dva neznana mladeniča, poročajo Slovenske novice in Žurnal.

Obtožnica jima je med drugim očitala, da sta 16. septembra lani, nekaj čez 14. uro, ko so dijaki na avtobusni postaji čakali avtobus, napadla mladoletnika, ga pretepla in mu vzela denar. Oba naj bi v preteklosti že imela serijo podobnih nasilnih dejanj. Med drugim je Sandu, ki je državljan Moldavije, na srednji šoli, ki jo je obiskoval, na stranišču napadel dijaka s posebnimi potrebami, ga večkrat udaril, medtem ko je eden od pomagačev snemal, posnetek pa je kasneje bil objavljen na družbenih omrežjih.

Obtožena sta se v sodno dvorano javljala preko videokonference iz ljubljanskega pripora, kjer bosta zaradi ponovitvene nevarnosti ostala do pravnomočne sodbe. Po oceni višje državne tožilke je bilo njuno obžalovanje neiskreno. Zanju pa je predlagala višje kazni, saj je šlo po njenih besedah za izjemno zavržna, predrzna in nasilna dejanja.

Poleg zaporne kazni je sodišče Halitiju, ki je s Kosova, izreklo tudi izgon iz države za pet let.