Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Napadala, ustrahovala in ropala mladoletnike: tujca v zapor

Ljubljana , 26. 06. 2026 10.46 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA A.K.
Sodstvo

Okrožno sodišče v Novem mestu je 19-letnima Idealu Halitiju in Dionisieju Sanduju, ki živita na območju Krškega, zaradi več napadov in ropov mladoletnikov v Novem mestu izreklo zaporni kazni. Sandu je bil obsojen na šest let in pet mesecev zapora, Haliti na dve leti in pol. Sodba še ni pravnomočna.

Sodišče je sodbo 19-letnikoma, ki sta se morala zagovarjati zaradi več kaznivih dejanj, izreklo v sredo. Sanduju je obtožba očitala nasilništvo, štiri rope, dva poskusa ropa in grožnjo, Halitiju pa nasilništvo, rop in grožnje. V napadih na šolarje nista delovala sama, z njima so bili še en mladoletnik in dva neznana mladeniča, poročajo Slovenske novice in Žurnal.

Sodišče, splošna
Sodišče, splošna
FOTO: Shutterstock

 Obtožnica jima je med drugim očitala, da sta 16. septembra lani, nekaj čez 14. uro, ko so dijaki na avtobusni postaji čakali avtobus, napadla mladoletnika, ga pretepla in mu vzela denar. Oba naj bi v preteklosti že imela serijo podobnih nasilnih dejanj. Med drugim je Sandu, ki je državljan Moldavije, na srednji šoli, ki jo je obiskoval, na stranišču napadel dijaka s posebnimi potrebami, ga večkrat udaril, medtem ko je eden od pomagačev snemal, posnetek pa je kasneje bil objavljen na družbenih omrežjih.

Obtožena sta se v sodno dvorano javljala preko videokonference iz ljubljanskega pripora, kjer bosta zaradi ponovitvene nevarnosti ostala do pravnomočne sodbe. Po oceni višje državne tožilke je bilo njuno obžalovanje neiskreno. Zanju pa je predlagala višje kazni, saj je šlo po njenih besedah za izjemno zavržna, predrzna in nasilna dejanja.

Poleg zaporne kazni je sodišče Halitiju, ki je s Kosova, izreklo tudi izgon iz države za pet let.

novo mesto napadi ropi sodba

Moški zagnal traktor, zagrabljalnik zadel žensko in jo huje poškodoval

24ur.com Za poskus uboja na Jesenicah 43-letniku sedem let zapora
24ur.com Nekdanji urednik Demokracije Jože Biščak obsojen na pogojno kazen
24ur.com Mamo dečka, ki je umrl v razgretem avtomobilu, obsodili na 12 let zapora
24ur.com Požigalcu z Rožnika pogojna zaporna kazen
24ur.com Sodišče: Četverica kriva za smrt 77-letnika iz okolice Grosupljega
24ur.com Gorenjskega učitelja verouka obsodili zaradi posnetkov spolnih zlorab otrok
24ur.com Znanstveniku Stephanu 16 let zapora, nato še izgon iz države
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
bibaleze
Portal
Majhni otroci in vročinski udar: zakaj ga starši pogosto spregledajo
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
Nosečnice na morju – do katerega meseca je varno plavati?
Nosečnice na morju – do katerega meseca je varno plavati?
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
zadovoljna
Portal
29 let razlike ju ne ustavi: otrok z Ines je njegova prioriteta
Dnevni horoskop: Rake čaka presenečenje, bikom se ponuja zanimiva priložnost
Dnevni horoskop: Rake čaka presenečenje, bikom se ponuja zanimiva priložnost
Na ogrlici za skoraj 3.000 evrov se skriva posebno sporočilo
Na ogrlici za skoraj 3.000 evrov se skriva posebno sporočilo
Ena najlepših žensk na svetu znova dviguje temperaturo
Ena najlepših žensk na svetu znova dviguje temperaturo
vizita
Portal
Ste ljubitelji banan? Preverite, kako koristijo vašim možganom
Vročinski val: ti simptomi zahtevajo posebno pozornost
Vročinski val: ti simptomi zahtevajo posebno pozornost
Le nekaj minut na dan: vaje z utežmi za močnejše in bolj oblikovane roke
Le nekaj minut na dan: vaje z utežmi za močnejše in bolj oblikovane roke
Zakaj nekateri ljudje brez težav vstajajo zgodaj
Zakaj nekateri ljudje brez težav vstajajo zgodaj
cekin
Portal
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
moskisvet
Portal
Poslovila se je legenda zlate dobe Hollywooda
'Balkanski trik' osvaja plaže: viralna rešitev turistov sproža debate po svetu
'Balkanski trik' osvaja plaže: viralna rešitev turistov sproža debate po svetu
Ena najlepših nogometašic na svetu zaročena po le šestih mesecih zveze
Ena najlepših nogometašic na svetu zaročena po le šestih mesecih zveze
Ali v vročini res natočiš manj goriva? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Ali v vročini res natočiš manj goriva? Strokovnjaki razkrivajo resnico
dominvrt
Portal
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
okusno
Portal
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
voyo
Portal
Klub morilcev
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763