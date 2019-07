Občan napadel delavce in s steklom porezal policistko

S PU Ljubljana so sporočili, da je v jutranjih urah prišlo do spora med občanom in delavci, ki so izvajali dela na komunalnih vodih. Moški naj bi imel pri sebi nož. Verbalni spor je prerasel v fizični obračun, v katerem je osumljeni utrpel lahke telesne poškodbe.

O sporu so delavci takoj obvestili Operativno komunikacijski center Policijske uprave Ljubljana, ki je na kraj poslal patruljo. Ob prihodu policistov se je osumljenec zatekel v bližnji objekt. Ko so ga policisti izsledili, se je začel v postopku aktivno upirati. "Med izvajanjem postopka je s kosom stekla, ki je bil na tleh, poškodoval policistko po nogi. S tem je utrpela lažje telesne poškodbe, a je že zapustila zdravstveno ustanovo," so sporočili s PU Ljubljana.