Napadel in lažje poškodoval dva policista

Kranjski policisti so včeraj na podlagi prijave sumljivega zadrževanja v okolici stanovanjske hiše obravnavali tujca z urejenim statusom v Sloveniji, ki je med postopkom postal nasilen. Napadel je dva policista, ki sta proti njemu vodila običajen postopek.

Policista sta uporabila prislina sredstva

Policista sta zato uporabila prisilna sredstva in ga obvladala. Za čas zbiranja obvestil so ga pridržali in proti njemu vodijo postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper javni red in mir. Policista sta bila v postopku lažje poškodovana. Postopek in oseba nista povezana z nedovoljenimi migracijami, so sporočili s PU Kranj.