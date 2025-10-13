Svetli način
Črna kronika

Napadel skupino mladih in jih lovil z nožem, enega udaril

Ankaran, 13. 10. 2025 11.33 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.V.
Komentarji
15

48-letni občan je na območju Ankarana napadel skupino mladostnikov. Enega izmed njih je udaril v obraz, grozil pa jim je tudi z nožem.

Kuhinjski nož
Kuhinjski nož FOTO: Shutterstock

"Policisti so na kraju ugotovili, da je 48-letni moški v Ankaranu pristopil do skupine mladostnikov, kjer je enega od njih z roko udaril v obraz, nato iz jakne potegnil še nož ter pričel zamahovati z njim proti njim," so sporočili iz koprske policijske uprave.

Mladi so se ob napadu 48-letnika razbežali. Na podlagi opisa so policisti moškega kmalu izsledili in mu ob prijetju tudi zasegli nož. Ker je deloval neuravnovešeno, so na kraj poklicali zdravnika, ki je zanj odredil hospitalizacijo. 

Proti njemu sledi kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru.

nož napad ankaran mladi
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mmickica
13. 10. 2025 12.49
Ubošček, saj ni vedel, da ima nož v rokah. 😂
ODGOVORI
0 0
antony soprano
13. 10. 2025 12.43
+2
lepo je bil nakokan
ODGOVORI
2 0
holob
13. 10. 2025 12.39
-1
Da ni bil Prednik zraven?
ODGOVORI
0 1
Castrum
13. 10. 2025 12.34
+1
Kdo je bila ta skupina mladih? ....vprašanje je retorično. .
ODGOVORI
2 1
Kviz
13. 10. 2025 12.27
+2
Kaj moremo takih je polovica primorcev.
ODGOVORI
2 0
motorist_mb
13. 10. 2025 12.27
+2
Migrant 😡
ODGOVORI
3 1
iRobert
13. 10. 2025 12.20
+8
"Ker je deloval neuravnovešeno" no potem si lahko kazensko uvadbo nekam zataknejo
ODGOVORI
8 0
čevapgpt
13. 10. 2025 12.20
+10
sončki z skuterji?
ODGOVORI
10 0
Rožle Patriot
13. 10. 2025 12.17
+8
"Občan" ... .. ja pa jade !!!
ODGOVORI
9 1
štajerc65
13. 10. 2025 12.17
+14
A Prednik pa zaklenjen za komentarje🤣
ODGOVORI
14 0
Verus
13. 10. 2025 12.17
+5
Poznavajoč današnje "mlade", nekaj mi pravi, da niso bili ravno pikeci in sončki.
ODGOVORI
7 2
Rožle Patriot
13. 10. 2025 12.17
+0
Defintivno je bil na pohodu .. kirurg, inženir ali pa celo astronavt
ODGOVORI
5 5
Prototip
13. 10. 2025 12.16
+10
Škoda je teuravnovešenih ljudi,,,,z nožem zna mahat,da bi vzel metlo in šel pometat cesto pa ne,al pa pobirat krompir,,,tolk pa je uravnovešen.
ODGOVORI
10 0
vicente
13. 10. 2025 12.15
+3
Torej spoštovani Ankaran ali Ajdovščina ???
ODGOVORI
3 0
