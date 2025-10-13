Napadel skupino mladih in jih lovil z nožem, enega udaril

"Policisti so na kraju ugotovili, da je 48-letni moški v Ankaranu pristopil do skupine mladostnikov, kjer je enega od njih z roko udaril v obraz, nato iz jakne potegnil še nož ter pričel zamahovati z njim proti njim," so sporočili iz koprske policijske uprave.

Mladi so se ob napadu 48-letnika razbežali. Na podlagi opisa so policisti moškega kmalu izsledili in mu ob prijetju tudi zasegli nož. Ker je deloval neuravnovešeno, so na kraj poklicali zdravnika, ki je zanj odredil hospitalizacijo.

Proti njemu sledi kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru.