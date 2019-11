Napaka na električni napeljavi povzročila požar na Okrešlju

Policisti so obvestilo o tem, da je dom pogorel, prejeli v četrtek, 7. novembra , medtem ko je požar najverjetneje izbruhnil že v sredo. Policisti so ogled kraja pogorišča zaradi izjemno slabih vremenskih razmer v dneh po požaru ter nevarnosti zaradi podirajočega objekta opravili v soboto, 16. novembra.

"Z dvema besedama … katastrofalno in žalostno. Praktično ni ostalo nič drugega kot nekaj zidov, ki še stojijo pokonci. Vse je v celoti uničeno," je takrat povedal Brane Povše, predsednik Planinskega društva Celje Matica. "V zadnjih treh letih smo v dom vložili 100.000 evrov. Sedaj smo izgubili vse, od strehe navzdol, vse sobe in sanitarije. Uničena je tudi učna soba, ki bi morala služiti za predavanja."

Na Okrešlju so vsi osrednji objekti koče pogoreli in so brez ostrešja. Stavbno pohištvo in notranjost je uničena, okoli koče leži kovinska kritina. Nekaj pomožnih objektov v okolici koče je ostalo nedotaknjenih, med drugim zimska soba.