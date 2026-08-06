Nevihta v gorah, zdrsi, krušenje skal: posredoval tudi helikopter

Včeraj nekaj po 8. uri so bili policisti obveščeni o gorski nesreči pri sestopu z Malega Triglava proti Domu Planika. Po zavarovani planinski poti se je odkrušila skala in telesno poškodovala 20-letnega tujega planinca. Pomoč na kraju mu je nudila dežurna ekipa GRS z Brnika. Poškodovani je bil s helikopterjem prepeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

Včeraj nekaj po 11.30 so bili obveščeni še o eni gorski nesreči na območju Viševnika, kjer je prišlo do poškodbe 26-letnega tujega planinca, ki je pri hoji zdrsnil in se telesno poškodoval. Pomoč na kraju mu je nudila dežurna ekipa GRS z Brnika. Poškodovani je bil s helikopterjem prepeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

Dežurna ekipa GRS z Brnika je s helikopterjem posredovala tudi nekaj po 14.30, ko je nudila pomoč štirim tujim planincem, ki jih je na območju Male Mojstrovke presenetila nevihta in zaradi močnih padavin ter mokre stene niso mogli nadaljevati vzpona. Osebe so bile prepeljane na prelaz Vršič. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.