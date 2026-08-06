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Črna kronika

Nevihta v gorah, zdrsi, krušenje skal: posredoval tudi helikopter

Ljubljana, 06. 08. 2026 09.40 pred 45 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.K.
Nevihtni oblaki

Policisti poročajo o treh gorskih nesrečah, v katerih so posredovali gorski reševalci. Dve osebi sta utrpeli poškodbe zaradi zdrsa in krušenja skal, štirje planinci pa so bili s helikopterjem iz območja Male Mojstrovke prepeljani zaradi nevihte.

Včeraj nekaj po 8. uri so bili policisti obveščeni o gorski nesreči pri sestopu z Malega Triglava proti Domu Planika. Po zavarovani planinski poti se je odkrušila skala in telesno poškodovala 20-letnega tujega planinca. Pomoč na kraju mu je nudila dežurna ekipa GRS z Brnika. Poškodovani je bil s helikopterjem prepeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

Planinska pot
Planinska pot
FOTO: Shutterstock

Včeraj nekaj po 11.30 so bili obveščeni še o eni gorski nesreči na območju Viševnika, kjer je prišlo do poškodbe 26-letnega tujega planinca, ki je pri hoji zdrsnil in se telesno poškodoval. Pomoč na kraju mu je nudila dežurna ekipa GRS z Brnika. Poškodovani je bil s helikopterjem prepeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

Dežurna ekipa GRS z Brnika je s helikopterjem posredovala tudi nekaj po 14.30, ko je nudila pomoč štirim tujim planincem, ki jih je na območju Male Mojstrovke presenetila nevihta in zaradi močnih padavin ter mokre stene niso mogli nadaljevati vzpona. Osebe so bile prepeljane na prelaz Vršič. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

Policisti opozarjajo

Pred obiskom gora se ustrezno pripravite in izbirajte poti, primerne vašim zmogljivostim. Veliko ljudi se odloča za aktivno preživljanje prostega časa v sredogorju in visokogorju, saj je planinstvo med ljudmi nadvse priljubljeno in je tesno povezano z rekreacijo, sprostitvijo in uživanjem v naravi. Pohodnikom svetujejo, naj se v gore odpravijo primerno pripravljeni. Pred odhodom naj preverijo vremensko napoved in razmere na izbrani poti, izberejo turo, ki ustreza njihovi telesni pripravljenosti, izkušnjam in opremljenosti ter poskrbijo za primerno planinsko obutev in opremo. Na turo naj se odpravijo dovolj zgodaj, s seboj naj imajo zadostne količine tekočine, napolnjen mobilni telefon in osnovni komplet prve pomoči. Posebna previdnost je potrebna na zahtevnejših in spolzkih odsekih poti, saj lahko že trenutek nepazljivosti povzroči poškodbo in zahteva posredovanje reševalnih služb. V primeru gorske nesreče ali če opazijo osebo, ki potrebuje pomoč, naj o tem nemudoma obvestijo pristojno službo na številko 112 ali policijo na številko 113.

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KOMENTARJI2

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96bimBo
06. 08. 2026 11.04
Preceč vsega (pohodnikov, nesreč - reševanj).
Odgovori
+1
1 0
Emtisunce
06. 08. 2026 10.21
Včeraj je policijski helikopter v Julicih posredoval vsaj 3x in vojaški vsaj 1x.
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0 0
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