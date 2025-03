Naročila pohištvo in orodje, ostala brez denarja

Kako lahko v množici ponudb ugotovimo, kdaj gre za lažno spletno trgovino?

Pojavlja se vedno več spletnih goljufij. Varni na internetu so pripravili nekaj nasvetov, kako prepoznati lažne spletne trgovine. Lažne spletne trgovine imajo z izrazom trgovina le malo skupnega. Gre zgolj za kulise z lepimi slikami, za spletno predstavitvijo pa ne stoji legitimno podjetje. Takšen nakup predstavlja veliko tveganje, saj kupec plačanega blaga ne bo prejel, lahko pride do zlorabe podatkov kreditne kartice in odtujitve večje vsote denarja, kupi ponarejen izdelek, ki bo na slovenski carini zasežen in uničen ali prejme nekaj čisto tretjega (praviloma brez vrednosti). Vedno aktualne so lažne spletne trgovine priljubljenih blagovnih znamk (Dr Martens, Adidas, Timberland ...), ki v naslovu domene vključujejo besede "slovenia, ljubljana" ipd. ter tako ustvarijo lažni vtis, da gre za lokalno (domačo) trgovino, opozarjajo na spletni strani Varni na internetu.

Kako lahko v množici ponudb ugotovimo, kdaj gre za lažno spletno trgovino, kdaj pa trgovcu na spletu lahko zaupamo?

Neverjetno ugodna ponudba in vedno na zalogi

Prvi znak, ki kaže na goljufijo, je naravnost neverjetna cena. Kadar neka ponudba po predstavitvi, ceni ter dostopnosti (vsi modeli vedno na zalogi!) močno odstopa od ostalih, potem je to zanesljiv razlog za previdnost. Zelo pomembno je tudi, kako ste do te trgovine prišli. Kje ste zanjo izvedeli? Ste kliknili na oglas na spletni strani ali na družbenih medijih? Ni neobičajno, če prevaranti kar zakupijo oglase, ki vodijo na lažne trgovine ali pa z različnimi metodami uspejo naslove svojih lažnih trgovin uvrstiti visoko med zadetke spletnega (Google) iskanja.

Dobre novice se hitro širijo, slabe še hitreje

Poiščite ocene drugih kupcev ali uporabnikov spletne trgovine, spoznajte njihove izkušnje, kritike in mnenja. V iskalnik vnesite spletni naslov trgovine in preverite, ali se po forumih oglašajo kupci, ki so imeli s trgovino slabe izkušnje.

Preverite, kdo stoji za spletno trgovino

Preverite, ali so sploh navedeni kontaktni podatki podjetja, ki stoji za spletno trgovino (naslov podjetja, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka). Se elektronski naslov ujema z naslovom spletne trgovine? Je na voljo zgolj kontaktni obrazec, brez kakršnihkoli drugih podatkov? Če podatkov o podjetju ni ali prodajalec uporablja brezplačni poštni predal (gmail.com, outlook.com itd.), je to zelo dober znak, ki kaže na prevaro.

Kaj pravijo podatki o domeni

Pogosto so podatki o registrantu oz. nosilcu domene veliko bolj zgovorni kot opisi, navedeni v sami spletni trgovini. Poglejte si naša navodila za preverbo domene (video vodič) ter poiščite več informacij o domeni; predvsem bodite pozorni, kje in kdaj je bila domena registrirana in kateri kontaktni podatki so navedeni. Včasih lahko že na podlagi teh podatkov sklepamo, da nekaj ni v redu, npr. spletna trgovina se hvali z dolgo tradicijo, domena pa je registrirana kakšen mesec nazaj ali pa je bil pri registraciji domene uporabljen brezplačen elektronski naslov oz. so podatki zakriti.

Način plačila

Lažni spletni trgovci praviloma zahtevajo plačilo zgolj z uporabo kreditne kartice, zato uporaba le-te žal ni zagotovilo za varen nakup. V splošnem velja, če imate možnost uporabite predplačniško kartico (z omejenimi sredstvi) ali pa tako, ki omogoča zgolj enkratno uporabo. Nekatere lažne trgovine omogočajo tudi plačilo po povzetju, ki pa žal ni garancija za varen nakup, saj se v paketih praviloma nahajajo ponaredki slabše kakovosti; vračilo tovrstnih produktov pa je praktično nemogoče saj so naslovi in imena podjetji/pošiljateljev pogosto preprosto izmišljena. Ravno zato je še toliko bolj pomembno, da lažno trgovino prepoznamo še preden izvedemo plačilo.