Naše ceste vzele prvo življenje letos, vozniki znova ovirali reševalce

Nesreča, ki je v nedeljo popoldan na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem vzela življenje 37-letnega nemškega državljana, je še toliko bolj tragična zaradi ravnanja nekaterih voznikov na cesti. "Žal smo morali poročati o prvi smrtni žrtvi slovenskih cest v 2024, žalostno pa je tudi, da smo ob tej tragediji videli ignoriranje pravil pravilnega razvrščanja ob zastoju," je na spletu zapisal Zavod Reševalni pas.

OGLAS

V Zavodu Reševalni pas so obsodili ravnanje voznikov, ki ob zastoju, ki je bil tokrat posledica hude prometne nesreče, znova niso ustvarili reševalnega pasu, ki bi reševalcem omogočil nemoten in čim hitrejši dostop do ponesrečencev.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Na družbenih omrežjih so delili videoposnetek, ki ga je posnel PGD Dolnji Logatec iz njihovega tretjega vozila, ki je hitelo na kraj dogodka. "Če že za prvo vozilo reševalni pas ni bil vzpostavljen, bi pričakovali, da vozniki vsaj kasneje razumejo, da se je nekaj zgodilo in da morda nekdo potrebuje pomoč," so zapisali. Več kot dve uri po tragičnem trčenju, ki se je pripetilo nekaj po 15. uri, reševalni pas namreč še vedno ni bil vzpostavljen. Kot so pojasnili v nedeljski objavi, so težave povzročali predvsem tuji vozniki, "praviloma italijanskih in švicarskih registrskih oznak".

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Čeprav so opozorila o nujnosti vzpostavitve reševalnega pasu prikazana tudi na svetlobnih portalih, menijo, da se še vedno naredi premalo za ozaveščenost tujcev. Zato so ob tem napovedali, da bo Zavod Reševalni pas ob podpori Zavarovalnice Triglav in oglaševalskega podjetja letos sam izobesil večje plakate v bližini mejnih prehodov. "Gre za življenja tako vaših bližnjih kot tudi tujcev," poudarjajo. Družini preminulega tujega državljana so ob tem izrekli tudi iskreno sožalje.