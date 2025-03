Nasedel goljufu in ostal brez več deset tisoč evrov

Oškodovanec je neznanemu storilcu nasedel in mu omogočil dostop do spletne banke, ta pa je nato opravil več transakcij z njegovega na druge bančne račune in ga oškodoval za več deset tisoč evrov, je sporočil predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.

Policija v zadnjem obdobju obravnava večje število različnih spletnih goljufij, ki se začnejo s klici lažnih bankirjev oz. trgovcev s kriptovalutami, z lažno e-pošto v imenu bančnih ustanov ipd. Goljufi kličejo na naključne telefonske številke in se lažno predstavljajo kot uslužbenci znanih menjalnic kriptovalut. Oškodovancem običajno v polomljeni slovenščini zagotavljajo, da jih na virtualni denarnici čakajo sredstva v višini nekaj tisoč evrov. Zahtevani pogoj za izplačilo teh sredstev pa je namestitev programa za oddaljen dostop (npr. Anydesk) na računalnik in/ali mobilni aparat. V nadaljevanju storilci upravljajo z računalnikom, vstopijo v spletno banko in odtujijo vsa sredstva, ki so na voljo na računu, je Božnik dodal opozorilo.

Pozornost je na mestu, saj spletni kriminalci postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje teže jih je odkriti.

Ob morebitnem oškodovanju Policija občanom svetuje, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP-naslove) in jim dogodek čim prej prijavijo.