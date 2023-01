Nasedel lažnemu SMS-sporočilu in ostal brez 1700 evrov

Ptujski policisti obravnavajo goljufijo, v kateri je oškodovanec izgubil približno 1700 evrov. Kot so sporočili s PU Maribor, je oškodovanec prejel lažno SMS-sporočilo, v katerem je pisalo, da je bila zaznana sumljiva aktivnost na transakcijskem računu. V sporočilu je bila dodana tudi povezava, ki ji je oškodovanec sledil. Ko je ponudi svoje podatke, so mu s transakcijskega računa ukradli okoli 1700 evrov. Policisti vsem, ki so morebiti prejeli takšno sporočilo, svetujejo, da ne klikajo na povezavo in ne vnašajo osebnih podatkov. "V primeru oškodovanja svetujemo, da to čim prej prijavijo na najbližji policijski enoti in obvestijo banko," še dodajajo.