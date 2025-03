Nasedel obljubi o 180.000 evrih in ostal brez 14 tisočakov

Škofjeloški policisti so bili obveščeni o spletni goljufiji, ki je žrtev stala kar 14.000 evrov. Oškodovanec je neznancu, ki ga je preslepil, da bo dobil več kot 180.000 evrov v kriptovalutah, omogočil dostop do svojega bančnega računa. Policisti bodo po vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič.



"Do visokega zaslužka na lahek način, brez truda in brez tveganja? Ne nasedajte! Policisti svetujemo, da s svojimi osebnimi in bančnimi podatki ravnate odgovorno in jih ne posredujete nikomur, če se predhodno ne prepričate, da je to varno. Ne nasedajte klicateljem in ne potrjujejte nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočilih, SMS," je dodal.