Nasedla goljufom in ostala brez denarja

V soboto so policisti PU Koper obravnavali spletno goljufijo. Po prvih zbranih obvestilih je ženska prejela klic neznanih oseb, ki so govorile več jezikov. Skušali so jo prepričati, da naj privoli v zaslužek pri trgovanju s kriptovaluto. Ker so bili pri tem zelo vztrajni, je oškodovanka popustila. Po določenem času je namreč vklopila kamero na telefonu in jim nudila vse podatke – TRR, davčno številko in ostale osebne podatke. Kmalu za tem je prejela več SMS-sporočil o opravljenih transakcijah z njenega računa.

Policisti znova opozarjajo na porast spletnih goljufij in opozarjajo vse, naj ne nasedajo goljufom.