Nasedla na spletni oglas in ostala brez 40.000 evrov

Mariborski policisti so sporočili, da obravnavajo primer spletne goljufije, kjer se je žrtev odzvala na spletni oglas, pri tem pa ostala brez 40.000 evrov. Policisti ob tem svarijo pred goljufijami, ki jih prevaranti izvajajo tudi v imenu Policije. Z neznanci ne delite osebnih informacij in po navodilih neznancev ne nalagajte aplikacij na svoje naprave.

S PU Maribor so sporočili, da je žrtev prevare, ki jo obravnavajo, po navodilih neznane osebe namestila aplikacijo, s katero je omogočila dostop do spletne banke, pri tem pa ji je bilo odtujenih nekaj manj kot 40.000 evrov. Zato policisti občane pozivajo, da z neznanci ne delijo občutljivih podatkov in ne nameščajo aplikacij, s katerimi lahko omogočajo dostop do spletnih bank.

Policisti pa svarijo tudi pred drugačnimi prevarami. Pojavljajo se namreč prevare, pri katerih goljufi žrtev nagovorijo po telefonu, predstavijo pa se lahko tudi v imenu Policije. V zadnjem obdobju so policisti prejeli več prijav poskusa telefonskih goljufij, ko goljufi iz lažnih slovenskih telefonskih številk kličejo na naključne slovenske telefonske številke in se predstavljajo kot policija, v nekaterih primerih tudi kot carinska uprava. Če se na tovrsten klic oglasite, se začne predvajati posnetek v angleškem jeziku. Vsebina se nanaša na lažno zgodbo, da je v Slovenijo prispel paket s prepovedanimi drogami na vaše ime, pri tem pa želijo, da na tipkovnici pritisnete številko 1. Storilci pogosto uporabljajo lažne slovenske telefonske številke in čeprav se prejemniku klica na telefonu izpiše slovenska telefonska številka, je klicatelj najverjetneje nekje v tujini, pravi lastnik številke pa sploh ne ve, da jo uporablja še kdo drug. Goljufi poskušajo pridobiti vaše podatke in vas tako finančno oškodovati "Cilj goljufov je, da vas s klicem in vsebino prestrašijo do te mere, da jim posredujete svoje osebne oziroma bančne podatke. S tem vas lahko v nadaljevanju finančno oškodujejo. Prepričajo vas na primer, da bodo izvedli bančno nakazilo ali pa si celo pridobijo vaše uporabniške podatke za vstop v spletno banko. To jim omogoča, da lahko izvršijo tatvino sredstev z vašega bančnega računa," so zapisali na Policiji.

Če je le mogoče, se ne oglašajte na telefonske klice številk, ki jih ne poznate oziroma jih nimate shranjenih v svojem imeniku. Če se vendarle oglasite, tovrsten klic takoj prekinite, ne čakajte do konca klica in ne pritiskajte nobene od številk na številčnici. Klicateljem nikar ne posredujte svojih osebnih ali bančnih podatkov. Prav tako si po navodilih klicatelja ne nameščajte ničesar na svoje telefone oziroma računalnike.