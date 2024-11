Nasedli na goljufijo, dali občutljive podatke in ostali brez denarja

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da obravnavajo dve kaznivi dejanji goljufije. Občanka se je v enem od primerov odzvala na spletni oglas za pridobitev kredita in podala občutljive podatke, s čimer je omogočila, da so ji bila s transakcijskega računa odtujena finančna sredstva. Izgibula je okoli 500 evrov.

V drugem primeru pa je občanka z območja Slovenske Bistrice izgubila precej več denarja. Ženska se je odzvala na klic neznanca, ki je dejal, da ji želijo vrniti finančna sredstva. Klicatelju je zato dala občutljive osebne podatke in omogočila oddaljen dostop do elektronskih naprav. Kmalu za tem so ji s transakcijskega računa neznanci odtujili finančna sredstva, skupna škoda znaša 2400 evrov.

Policija občane poziva, naj neznancem ne posredujejo občutljivih osebnih podatkov oz. naj ne omogočajo dostopa do spletnih bank, posredujejo podatkov kreditne kartice, davčne številke ipd.