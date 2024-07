Trije neznanci v Ljubljani oropali in pretepli moškega

Kot so zapisali, pa so prijeli moška, ki sta v sredo okoli 9. ure vstopila v eno od trgovin na območju Most, ukradla nekaj artiklov in peš pobegnila iz trgovine.

To je zaznal policist, ki se je v prostem času nahajal na kraju in je stekel za njima. Med begom sta moška odvrgla ukradene predmete, policist pa ju je uspel prijeti in zadržati do prihoda patrulj. Gre za slovenska državljana, stara 28 in 19 let, ki sta med prijetjem policistu tudi grozila. Obema so odvzeli prostost za čas zbiranja obvestil zaradi suma kaznivih dejanj drzne tatvine in preprečitev uradnega dejanja.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.