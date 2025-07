Nasilje na Ježici v Ljubljani: trojica napadla kmetovalca

Mediji poročajo o incidentu na območju ljubljanske Ježice, kjer je trojica napadla starejšega kmetovalca, medtem ko je na svoji zemlji obiral plevel. Šlo naj bi za pripadnike romske skupnosti.

Z vprašanji smo se obrnili na Policijsko upravo (PU) Ljubljana, kjer so nam dogodek potrdili. "Po do sedaj znanih podatkih je na polju prišlo do konflikta med osebami, v katerem so trije do sedaj neznani osumljenci zoper 70-letnega oškodovanca uporabili solzivec, ga fizično napadli in poškodovali," je zapisal njihov predstavnik Tomaž Tomaževic.

Dodal je, da ljubljanski kriminalisti v povezavi s tem vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo ter že opravljajo posamična preiskovalna dejanja za prepoznavo in izsleditev osumljencev, kakor tudi zbirajo obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja nasilništva. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

"Hkrati izvajamo tudi druge ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi na širšem območju Šiške in Bežigrada ter zagotavljamo policijsko prisotnost in druge oblike sodelovanja z občani, še posebej na tamkajšnjih izpostavljenih varnostno obremenjenih območjih, kjer sta se povečana prisotnost policistov in sodelovanje z občani izvajala že do sedaj," je še dodal.