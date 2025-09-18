Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Črna kronika

Nasilje na novomeški srednji šoli: eden ga je zamotil, drugi udaril s hrbta

Novo mesto, 18. 09. 2025 16.38 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.V.
Komentarji
0

Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek medvrstniškega nasilja na eni izmed novomeških srednjih šol. Policisti so identificirali storilca, ki je s pestjo udaril drugega učenca. Medtem Mestna občina Novo mesto opozarja tudi na nasilje, ki se dogaja na glavni avtobusni postaji.

Nasilje v šoli
Nasilje v šoli FOTO: Shutterstock

Kot je razvidno s posnetka, eden od dijakov nagovarja drugega, k slednjemu pa medtem pristopi tretji dijak in ga udari s hrbta.

Kot so nam potrdili na novomeški policijski upravi, je bil dogodek prijavljen policiji, obravnavajo pa ga kot sum kaznivega dejanja nasilništva. Dodali so, da je preiskava v fazi zbiranja obvestil, storilec pa identificiran. 

Preberi še 'Šola je prostor, kjer se odraža stanje v družbi'

Medtem je novomeška mestna občina v zapisu na družbenem omrežju izpostavila tudi pretepe na območju glavne avtobusne postaje in porast medvrstniškega nasilja. "Danes so enega izmed dveh osumljencev prijeli, s tem pa podali jasen signal, da nasilje v naše okolje ne sodi in bodo za varnost novomeških dijakov skrbeli tudi v prihodnje," so zapisali. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nasilje novo mesto srednja šola pretep
Naslednji članek

V okolici Divače par napadel starejša moška

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256