Nasilje na novomeški srednji šoli: eden ga je zamotil, drugi udaril s hrbta

Kot je razvidno s posnetka, eden od dijakov nagovarja drugega, k slednjemu pa medtem pristopi tretji dijak in ga udari s hrbta.

Kot so nam potrdili na novomeški policijski upravi, je bil dogodek prijavljen policiji, obravnavajo pa ga kot sum kaznivega dejanja nasilništva. Dodali so, da je preiskava v fazi zbiranja obvestil, storilec pa identificiran.