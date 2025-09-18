Nasilje na novomeški srednji šoli: eden ga je zamotil, drugi udaril s hrbta

Kot je razvidno s posnetka, eden od dijakov nagovarja drugega, k slednjemu pa medtem pristopi tretji dijak in ga udari s hrbta.
Kot so nam potrdili na novomeški policijski upravi, je bil dogodek prijavljen policiji, obravnavajo pa ga kot sum kaznivega dejanja nasilništva. Dodali so, da je preiskava v fazi zbiranja obvestil, storilec pa identificiran.
Medtem je novomeška mestna občina v zapisu na družbenem omrežju izpostavila tudi pretepe na območju glavne avtobusne postaje in porast medvrstniškega nasilja. "Danes so enega izmed dveh osumljencev prijeli, s tem pa podali jasen signal, da nasilje v naše okolje ne sodi in bodo za varnost novomeških dijakov skrbeli tudi v prihodnje," so zapisali.