Nasilje na šoli v Novem mestu: policija bo ovadila dva dijaka

9. septembra se je na policijski postaji Novo mesto zglasila mama z oškodovanim mladostnikom in podala prijavo o nasilnem dejanju nad njenim sinom v Srednji gostinski šoli v Novem mestu. Policisti so evidentirali kaznivo dejanje nasilništva. Aktivno so začeli z zbiranjem obvestil in v sodelovanju z zaposlenimi v šoli storilca tudi identificirali. Ugotovili so, da je 19-letni osumljenec grdo in ponižujoče ravnal z oškodovancem, ga tudi udaril in tako lažje poškodoval. V dogodek sta bila vpletena še 17- letna mladostnika, eden je bil zraven, eden pa je dogodek snemal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, zoper osumljenca pa bodo podali kazensko ovadbo na pristojno sodišče.
Policisti vse žrtve nasilja pozivajo, da vsako obliko nasilja takoj prijavijo, saj le na ta način lahko storimo vse, da žrtve zaščitijo in proti storilcem pravočasno ukrepajo. Takšna ravnanja ne le da ogrožajo varnost oseb, ampak imajo tudi resne pravne posledice. Policisti bodo ob prijavih vedno dosledno in takoj ukrepali, zagotavljajo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.