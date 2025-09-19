Svetli način
Črna kronika

Nasilje na šoli v Novem mestu: policija bo ovadila dva dijaka

Novo mesto , 19. 09. 2025 08.53 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
39

Policisti v Novem mestu so potrdili, da preiskujejo primer nasilništva na Srednji gostinski šoli, kjer je 19-letnik poškodoval dijaka. V incident sta bila vpletena še dva mladostnika, eden je snemal. Storilcem grozi kazenska ovadba.

9. septembra se je na policijski postaji Novo mesto zglasila mama z oškodovanim mladostnikom in podala prijavo o nasilnem dejanju nad njenim  sinom v Srednji gostinski šoli v Novem mestu. Policisti so evidentirali kaznivo dejanje nasilništva. Aktivno so začeli z zbiranjem obvestil in v sodelovanju z zaposlenimi v šoli storilca tudi identificirali. Ugotovili so, da je 19-letni osumljenec grdo in ponižujoče ravnal z oškodovancem, ga tudi udaril in tako lažje poškodoval. V dogodek sta bila vpletena še 17- letna mladostnika, eden je bil zraven, eden pa je dogodek snemal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, zoper osumljenca pa bodo podali kazensko ovadbo na pristojno sodišče.

Nasilje na novomeški srednji šoli: eden ga je zamotil, drugi udaril s hrbta

Policisti vse žrtve nasilja pozivajo, da vsako obliko nasilja takoj prijavijo, saj le na ta način lahko storimo vse, da žrtve zaščitijo in proti storilcem pravočasno ukrepajo. Takšna ravnanja ne le da ogrožajo varnost oseb, ampak imajo tudi resne pravne posledice. Policisti bodo ob prijavih vedno dosledno in takoj ukrepali, zagotavljajo. 

nasilje gostinska šola Novo mesto dijak policija
Celjsko sodišče moškemu izreklo tri leta zapora za spolni napad na mladoletno pastorko

Zapeljal z vozišča, trčil v elektro omarico in umrl

KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
19. 09. 2025 10.24
19 letnik v srednji šoli? Če greš z 6 v OŠ in delaš kot je treba bi moral pri teh letih bit že na faxsu.
čebelinko
19. 09. 2025 10.20
+5
Starše je treba "na križ nabit". Otroci nimajo več občutka za posledice, ker jih enostavno ni več, vse se jim pusti, pa še učitelji so brez moči. Je pač taka generacija, ko so že starši cele dneve na telefonu in se ne ukvarjajo z otroci. Vzgajajo jih socialna omrežja in ulica. Ne imet otrok, če ne mislite za njih skrbet, kot je treba! Nekateri jih imate samo za okras, da ne bo kdo rekel, da ste čudni.
JAZsemTI
19. 09. 2025 10.12
+3
To , da se zravsajo je še normalno. Ampak to, da se zraven snemajo je pa bedarija!
Marck
19. 09. 2025 10.12
+8
Spremenit zakonodajo in poslat vse te 15 letne mulce v čuzo in prisilno delo. Na koncu pa bo taki pr svojoh 30ih zaposlen kot varnoatnik in mlatil folk naprej
tom74
19. 09. 2025 10.12
+5
Vi pa še naprej forsirejte te kletke pa ringe
jablan
19. 09. 2025 10.18
+2
Ce si zdrav v glavi tega kar vidis ne ponavljas
čebelinko
19. 09. 2025 10.22
+2
Nimajo borilne veščine veze s tem. Tam jih k večjemu učijo, da se tega ne dela. Če bi kdaj treniral kakšno borilno veščino bi to vedel.
inside1
19. 09. 2025 10.09
-1
Saj lepo in prav tega nasilja je že tako preveč in tudi tega psihičnega po šolah, pa se premalo reagira na to oz raje stran gledajo in nič ne vedo. V temle primeru, pa poba tolk kot ga je skupaj bi lahko ga prilimal na zid, ne pa cvilil tam, je malo mamina maza...
Podlesničar
19. 09. 2025 10.04
-4
Spet bo nos do tal, ko se bo iskazalo da so domačini 😫
Groucho Marx
19. 09. 2025 10.23
Domačini iz Žabjaka.
Pig Brother
19. 09. 2025 10.03
+5
Od kdaj se Podgurce lahko tepe, tega ne razumem....to ni blo nikol možno, lahko si jih edin dubu, če si kej velik hodu tam okol. Ne podpiram nasilja, govorim že videno in se sprašujem kako je to možno
bronco60
19. 09. 2025 10.01
+4
Tudi 17 letnik te lahko že krepko poškoduje, bog ne daj, da bi se pred njim branil in ga nokautiral.
PoldeVeliki
19. 09. 2025 10.09
+4
Gre za 19 letnika. Sicer ne vem zakaj skrivajo njegovo ime, ker je polnoleten. Če bi bil slovenec bi že objavili njegovo sliko. in ime.
inside1
19. 09. 2025 10.12
ja nazadnje si sam kriv za vse, če se ti spipa in se v efektu braniš pred takim....
luksi123
19. 09. 2025 10.00
+3
Citiram kazenski zakonik:"Kdor koga tako telesno poškoduje, da je bil zaradi tega začasno okvarjen ali oslabljen kakšen del njegovega telesa ali njegov organ, ali je poškodovančeva zmožnost za delo začasno zmanjšana ali je prizadeta njegova zunanjost ali je začasno okvarjeno njegovo zdravje, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta." Zdaj bomo pa videli, kako bo sodstvo sprocesiralo...
rok1900
19. 09. 2025 09.57
+9
Ce niso obcani so pa albatrosi
toncek baloncek
19. 09. 2025 09.52
+4
Mislim da ta opomin jim bo pomagal ki ga bodo dobili Hehe..skiljavec bi rekel varnostne problematike ni zato ni potrebnih sprememb.
Podlesničar
19. 09. 2025 10.02
-5
3je mulci v šoli, pa je že varnostna porblematika? 🤣 Potem se nam res ni za bat...
Groucho Marx
19. 09. 2025 10.22
Če se poklukasti ob tovrstnih dogodkih posmiha, potem to JE varnostna problematika.
Miha1999
19. 09. 2025 09.50
+18
Kje so časi , ko si migrantsko ljudstvo in majšine tudi pisnit niso upale. Takšne je policija na mestu malo spustila cez gumice ,potem pa se malo z " marico " po ovinkih. Ni bilo veliko takih ki so upale to ponoviti. Danes pa vse več nasilja nad 🇸🇮ljudstvom, ki je temelj države, policija pa po novem le aktivno zbira obvestila, ker jim je oblast zvezala roke. Sramota demokracije. Če ne znaš spoštovati zakonov, ki ti jih narekuje ustava, takojšen izgon iz države, socialno pomoč pa le tistim, ki so ostali brez dela ali bolezni. Žal so to le mokre sanje 🇸🇮ljudstva, ki tiho trpi, dela in upa da bo v prihodnosti bolje.
Pig Brother
19. 09. 2025 10.05
+4
Ja nedomoljubna politika. Politika ki jim je malo mar za slehernega davkoplačevalca slovenskega rodu
2mt8
19. 09. 2025 09.50
+8
Poklukar je rekel, da je varnostno stanje tam zelo dobro.
Podlesničar
19. 09. 2025 10.02
-4
In prav ima.
NeNebinarni
19. 09. 2025 09.47
+17
Drakonska kazen brez vsake milosti! V naši državi nam tepejo naše otroke, mi pa jim socialno dajemo!?!
DIKLOVE
19. 09. 2025 09.46
+19
Te otroc so južnaki. Se ko sem bil jaz v soli smo imeli probleme z njim. Se posebej na avtobusni. Ocitno se ni nic spremenilo.
Nace Štremljasti
19. 09. 2025 09.45
+2
včasih smo sami reševali take probleme,smo ga spustili skozi roke ter je bil problem rešen,brez policije,staršev ali učiteljev,danes so pa sami mehkužci je pa tako kot je, beda
Rožle Patriot
19. 09. 2025 09.38
+16
Spet "Občani" ... ???!
Podlesničar
19. 09. 2025 10.03
+2
Občani ne hodijo v srednje šole.
lcePower
19. 09. 2025 09.36
+18
A nej ugibam poreklo tega nasilneza? .. ni potrebno, vse jasno
KatiFafi
19. 09. 2025 09.33
+18
Pravi, kleni "državljani"
