Nasilje na šoli v Novem mestu: policija bo ovadila dva dijaka

9. septembra se je na policijski postaji Novo mesto zglasila mama z oškodovanim mladostnikom in podala prijavo o nasilnem dejanju nad njenim sinom v Srednji gostinski šoli v Novem mestu. Policisti so evidentirali kaznivo dejanje nasilništva. Aktivno so začeli z zbiranjem obvestil in v sodelovanju z zaposlenimi v šoli storilca tudi identificirali. Ugotovili so, da je 19-letni osumljenec grdo in ponižujoče ravnal z oškodovancem, ga tudi udaril in tako lažje poškodoval. V dogodek sta bila vpletena še 17- letna mladostnika, eden je bil zraven, eden pa je dogodek snemal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, zoper osumljenca pa bodo podali kazensko ovadbo na pristojno sodišče.