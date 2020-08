'Nasilje običajno traja dlje časa, a žrtve zaradi nerazumevanja okolice molčijo'

Nasilje je vedno proces, še dodaja, takšna dejanja se ne zgodijo čez noč. Po izkušnjah ugotavljajo, da se najprej pojavi psihično, sledi pa fizično nasilje. " Strah žrtve je vedno večji, kaj vse se še lahko zgodi. Včasih je lahko dovolj tudi pogled, ni potrebno reči nič, pa žrtev točno ve, da se lahko nekaj zgodi. In navzven se dostikrat ne vidi nič. Potem pa ljudje rečejo - od kje?"

Prav na to dvojnost opozarjajo v Društvu SOS: težko je razumeti, a ljudje največkrat opazimo le dobre stvari. " Lepo je dobro. Vse, kar je navzven lepo ... Če imamo lepo hišo, pridne otroke, potem imamo občutek, da je vse dobro in je težko verjeti, da bi se za štirimi zidovi kaj hudega dogajalo," pojasnjuje Maja Plaz.

Mala Račna pri Grosupljem je danes bolj kot ne zavita v molk. 47-letni osumljenec naj bi pred leti iz ljubosumja že razbijal po vasi. A domačini o tem molčijo. Še več, hvalijo ga, da je bil zgleden vaščan: bil je veseljak, rad je pomagal in vedno je prijazno pozdravil. "Priden, delaven človek. Nobenih težav ni bilo, da bi imel kakšne izpade ali kaj takega. Na zunaj sta delovala v redu, usklajeno. Kaj sta imela za zaprtimi vrati, pa ne veš ..." pravijo.

Osumljencu za poskus umora grozi najmanj 15 let zaporne kazni.

Osumljenec, ki ga je policija iskala dva dni, naj bi potrkal na vrata svoje matere, ji potarnal, da je opečen in da bi se rad predal policiji. Njim je pokazal, kje naj bi se od domnevnega zločina do predaje skrival, potem pa naj bi prekinil vsakršno sodelovanje. V policijskem postopku se je branil z molkom in ni hotel dajat izjav.

Domačini se sprašujejo, ali je bil motiv morda ljubosumje, policija pa to še raziskuje. "Dejanje še ni povsem razjasnjeno, naj bi šlo pa za maščevanje v povezavi z odnosom med partnerjema," pravi tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Poškodovana partnerica se v ljubljanskem UKC še vedno bori za življenje, po besedah domačinov naj bi imela opečenih vsaj 70 odstotkov telesa. Osumljencu pa je preiskovalni sodnik zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti odredil pripor. Za poskus umora mu grozi najmanj 15 let zaporne kazni.